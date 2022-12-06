Рождественский забег. Все что важно знать о праздничных лампочках и ограничениях движения 10 декабря

Традиционный Рождественский забег, который состоится уже в 47-й раз, в этом году будет уникальным. Впервые он будет проходить в темное время суток, когда дух Рождества на улицах столицы раскрывается лучше всего. Участникам пробега, который пройдет 10 декабря, предлагается внести свой вклад в создание праздничного настроения: не только нарядиться в праздничные костюмы, но и добавить к ним гирлянды из огней, светящиеся шапки и другие акценты.

Каждый год принять участие в Рождественском забеге решаются тысячи бегунов-любителей. А поскольку забег — праздничный, его участники не стремятся к высоким результатам. Обычно энтузиасты забегов устраивают веселый праздник – готовятся не только к его спортивной части, но и ищут смешной праздничный костюм, в котором преодолевают выбранную дистанцию. Как и раньше, в этом году участники могут выбрать дистанцию ​​12 км, 6 км, 3 км или дистанцию для Гномов.

Регистрация проходит на сайте kaledinisbegimas.lt.

Во время мероприятия будет введено ограничение движения и изменятся маршруты общественного транспорта

Из-за трасс Рождественского забега 10 декабря с 14 до 20 часов движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах Старого города. Автомобили не смогут въезжать на трассу или пересекать ее.

Трасса протяженностью 3 км протянется от площади V. Kudirkos по проспекту Gedimino в сторону Кафедрального собора, затем пройдет по маршруту: улицы Šventaragio, L. Stuokos-Gucevičiaus, Liejyklos, Universiteto, Šv. Jono, Pilies, Didžioji, Ратушная площадь, ул. Vokiečių, Domininkonų и Vilniaus, и завершится на площади V. Kudirkos.

Трассы протяженностью 6 и 12 км тоже стартуют от площади V. Kudirkos. Затем пройдут по маршруту: пр. Gedimino, Arkikatedra, ул. Šventaragio и Barboros Radvilaitės, тропинки сада Bernardinų, улицы Šv. Brunono Bonifaco, Maironio, Užupio, Paupio, дорожки Vilnios, ул. Aukštaičių, Maironio, Išganytojo, Bokšto, Pilies, Didžioji, Ратушная площадь, ул. Vokiečių, Domininkonų и Vilniaus, финиш — на площади V. Kudirkos.

В связи с ограничением движения временно изменятся маршруты и расписания автобусов 10, 11, 33 и 89. С измененными маршрутами можно ознакомиться на специальной странице. Из-за продолжающейся забастовки пока невозможно планировать расписание, поэтому лучше следить за самой актуальной информацией на странице stops.lt/vilnius.

Во время ограничений с 14 до 20 часов не будет ходить и Рождественский паровозик.

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