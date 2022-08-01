С августа меняются правила трудоустройства иностранцев

С 1 августа в Литве меняются правила трудоустройства иностранцев. Снижаются требования к их легальному устройству на работу.

Лицам, ищущим убежища, а также нелегально прибывшим иностранцам разрешается трудоустроиться или заниматься самостоятельной деятельностью по прошествии 12 месяцев после регистрации в Литовской миграционной информационной системе. Эти лица должны получить разрешение от Службы занятости.

Иностранцы, получившие высшее образование в Литве, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве в течение 10 лет после окончания обучения, а не 2, как это было ранее. Если иностранцу предоставляется временная защита, ему не нужно будет получать решение Службы занятости.

Граждане Украины, члены их семей и лица без гражданства, которые проживали в Украине, но покинули ее из-за военных действий России, теперь не обязаны получать разрешение Службы занятости. Эта льгота будет применяться, если иностранец подает заявление на получение вида на жительство на основании трудоустройства.

За рабочей визой иностранец может обращаться только в дипломатическое представительство Литвы за ее пределами. А за видом на жительство на основании полученной работы, — как и прежде, в Литве.

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