Социальная информация

С августа меняются правила трудоустройства иностранцев

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

С 1 августа в Литве меняются правила трудоустройства иностранцев. Снижаются требования к их легальному устройству на работу.

С августа меняются правила трудоустройства иностранцев

Лицам, ищущим убежища, а также нелегально прибывшим иностранцам разрешается трудоустроиться или заниматься самостоятельной деятельностью по прошествии 12 месяцев после регистрации в Литовской миграционной информационной системе. Эти лица должны получить разрешение от Службы занятости.

Иностранцы, получившие высшее образование в Литве, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве в течение 10 лет после окончания обучения, а не 2, как это было ранее. Если иностранцу предоставляется временная защита, ему не нужно будет получать решение Службы занятости.

Граждане Украины, члены их семей и лица без гражданства, которые проживали в Украине, но покинули ее из-за военных действий России, теперь не обязаны получать разрешение Службы занятости. Эта льгота будет применяться, если иностранец подает заявление на получение вида на жительство на основании трудоустройства.

За рабочей визой иностранец может обращаться только в дипломатическое представительство Литвы за ее пределами. А за видом на жительство на основании полученной работы, — как и прежде, в Литве.

Источник

Tags:

Похожее

С 1 июля дорожает газ и электричество для бытовых потребителей

С 1 июля дорожает газ и электричество для бытовых потребителей

Автор RADIO•R
Реформа Службы занятости. Что ждет безработных с 1 июля?

Реформа Службы занятости. Что ждет безработных с 1 июля?

Автор RADIO•R
Меняется порядок выплат по присмотру за детьми

Меняется порядок выплат по присмотру за детьми

Автор RADIO•R
Кто имеет право на получение Семейной карты?

Кто имеет право на получение Семейной карты?

Автор RADIO•R
Для тех, кто получал сообщение от «Содры»: пора определиться с накоплением пенсии

Для тех, кто получал сообщение от «Содры»: пора определиться с накоплением пенсии

Автор RADIO•R
Служба занятости: за что будут лишать статуса безработного?

Служба занятости: за что будут лишать статуса безработного?

Автор RADIO•R
2022: изменения, которые вступают в силу с нового года

2022: изменения, которые вступают в силу с нового года

Автор Анжелика Орлёнок
Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

Автор Анжелика Орлёнок
Завтра в Вильнюсе начинается отопительный сезон

Завтра в Вильнюсе начинается отопительный сезон

Автор Анжелика Орлёнок