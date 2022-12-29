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«Серый человек» и «Тролль» стали самыми популярными фильмами Netflix в уходящем году

Автор Эвелина Никанорова
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Видеосервис Netflix подвел итоги 2022 года и опубликовал списки своих самых популярных фильмов и сериалов.

Топ-10 англоязычных фильмов возглавил «Серый человек», на втором месте – «Проект «Адам», на третьем – «Пурпурные сердца». Самым просматриваемым зарубежным проектом стал норвежский фэнтези-фильм ужасов «Тролль», на втором месте – новая немецкая экранизация «На Западном фронте без перемен» Ремарка, на третьем – шведский фильм «Черный краб» с Нуми Рапас в главной роли.

Десятку англоязычных сериалов года возглавил четвертый сезон «Очень странных дел», на второй строчке – «Уэнсдей», на третьей – «Монстр: История Джеффри Дамера». Самым популярным иностранным сериалом стал южнокорейский зомби-ужастик «Мы все мертвы», за ним следует корейская теледрама «Необычный адвокат», третьим стал латиноамериканский сериал «Украденное сердце».

Источник: InterMedia

 

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