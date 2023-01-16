Музыкальная новинка

Шакира рассказала всю правду о бывшем муже и его пассии

Автор Эвелина Никанорова
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Шакира выпустила свой новый сингл. Песня без названия – BZRP Music Session #53 — записана ею вместе с аргентинским хитмейкером Bizarrap, исполняется на испанском языке и фактически является диссом на ее бывшего мужа Жерара Пике.

В тексте, который уже перевели и на английский, досталось не только ему, но и новой девушке футболиста — Кларе Чиа Марти.

Ролик BZRP Music Session #53, снятый в студии и выложенный на YouTube, уже набрал более 121 миллионов просмотров, а также стал основой для множества мемов.

Источник: InterMedia

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