Шакира рассказала всю правду о бывшем муже и его пассии

Шакира выпустила свой новый сингл. Песня без названия – BZRP Music Session #53 — записана ею вместе с аргентинским хитмейкером Bizarrap, исполняется на испанском языке и фактически является диссом на ее бывшего мужа Жерара Пике.

В тексте, который уже перевели и на английский, досталось не только ему, но и новой девушке футболиста — Кларе Чиа Марти.

Ролик BZRP Music Session #53, снятый в студии и выложенный на YouTube, уже набрал более 121 миллионов просмотров, а также стал основой для множества мемов.

Источник: InterMedia