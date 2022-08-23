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Сиквел триллера «Достать ножи» объявил дату выхода

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Netflix назначил дату выхода триллера «Достать ножи 2» (Glass Onion : A Knives Out Mystery) на сервисе на 23 декабря 2022 года.

Сиквел триллера «Достать ножи» объявил дату выхода

При этом, как объявлялось ранее, премьера сиквела состоится на кинофестивале в Торонто, который пройдет с 8 по 18 сентября 2022 года.

За сценарий и съемки «Достать ножи 2» отвечает создатель оригинальной картины Райан Джонсон. В актерский состав картины вошли Дэниел Крэйг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Итан Хоук, Кейт Хадсон и Дэйв Батиста.

Во второй части детективного триллера «Достать ножи» ради нового расследования частный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крэйг) отправится на берега Греции. Там ему предстоит раскрыть еще одну тайну с участием уже новой группы подозреваемых.

В статье для веб-сайта Netflix Tudum Джонсон объяснил, что название сиквела — это отсылка к одноименной песне Beatles.

— Я всегда выискиваю что-нибудь забавное, за что Блан мог бы ухватиться, — сказал Джонсон. — Разгадка на виду с самого начала, поэтому мне и пришел на ум образ со стеклом. После этого я просто достал свой айфон и начал искать в своей музыкальной библиотеке слово «стекло». Должны же найтись хорошие песни о стекле?! Я стал перебирать: «Стеклянная крепость? Стеклянный замок? Стеклянный человек?..» Но первое, что засело мне в голову, так как я большой поклонник Beatles, это «Glass Onion» (стеклянная луковица), — рассказал режиссер.

Мировая премьера оригинального фильма «Достать ножи» состоялась на TIFF в 2019 году. Фильм, вдохновленный творчеством Агаты Кристи, собрал 311 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 40 миллионов долларов, а его автор стал номинантом на «Оскар» за лучший сценарий.

Источник: InterMedia

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