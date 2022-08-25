Сильвестр Сталлоне в роли супер-героя Самаритянина, «Время для себя» с Марком Уолбергом и Кевином Хартом, 3 сезон сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа другие новинки в сети

Олли потерялся (сериал)

(мультфильм, приключения, драма) на Netflix с 24 августа

Игрушечный зверек ищет в полях и лесах мальчика, который его потерял.

Сквозь огонь (сериал)

(драма) на Netflix с 24 августа

Сплоченная и упорная группа пожарных потрясена резкой сменой руководства. После фатальной ошибки во время операции они попадают под пристальное внимание и должны бороться за выживание своей любимой пожарной части «Post Oosteroever».

Мо (сериал)

(комедия) на Netflix с 24 августа

Беженец из Палестины Мо живёт в Техасе, где разрывается между двумя культурами и тремя языками, ждёт рассмотрения ходатайства об убежище и пытается обеспечить свою семью.

Может, это любовь? (фильм)

За один день лишившись работы и парня, София хочет начать жизнь с нуля. Она встречает дерзкого испанского шеф-повара. Может, он — именно то, что ей нужно?

Любовь для взрослых (фильм)

(криминал, драма, триллер) на Netflix с 26 августа

У Кристиана и Леоноры сын выздоровел после продолжительной болезни, и будущее семьи наконец выглядит светлым. Но вскоре Леонора начинает подозревать мужа в измене. Как он мог предать её, женщину, которая пожертвовала всем ради семьи? Леонора понимает, что больше не может терпеть подобное отношение, и берёт ситуацию в свои руки.

Видеть (сериал, 3 сезон)

(фантастика, боевик, драма) на Apple TV+ c 26 августа

В далеком будущем человеческая раса ослепла, что вынудило людей искать новые способы для выживания. Но однажды все меняется, когда рождаются зрячие близнецы. В главной роли Джейсон Момоа.

Самаритянин (фильм)

(фантастика, драма, триллер) на Amazon Prime Video с 26 августа

Действие разворачивается спустя 20 лет после эпической битвы, в которой супергерой уничтожил суперзлодея. Правда, после схватки герой пропадает без вести. Через два десятилетия парнишка с окраины знакомится со стариком, живущим в доме напротив. Вскоре мальчик осознает, что пожилой мужчина — тот самый пропавший супергерой, а причина его исчезновения оказывается поистине шокирующей. В главной роли Сильвестр Сталлоне.

Время для себя (фильм)

(комедия) на Netflix с 26 августа

Фильм рассказывает об отце, который впервые за много лет находит время для себя, пока его жена и дети в отъезде. Он воссоединяется с другом, чтобы провести дикие выходные. В главных ролях Марк Уолберг и Кевин Харт.

Путь к партнерству (сериал, 1 сезон)

(драма) на Netflix с 26 августа

Ингрид Юн стремится стать партнером в элитной юридической фирме Нью-Йорка, не отступая от своих ценностей и не забывая о любви, дружбе и ожиданиях своей семьи.

Людик (сериал)

(криминал, драма) на Netflix с 26 августа

Чтобы спасти похищенного члена семьи, предприимчивый мебельный магнат должен использовать свою секретную операцию по контрабанде алмазов для перевозки оружия через границу.

Сеул на драйве (фильм)

(боевик, криминал) на Netflix с 26 августа

Сеул, 1988 год. Пока страна готовится к летним Олимпийским играм, команда отчаянных гонщиков подключается к расследованию схемы отмывания денег. Их задача состоит в перевозке налички под прикрытием.