Смертельно больные подростки вызывают призраков в трейлере «Клуба полуночников»

Полноценный трейлер сериала «Клуб полуночников» представил Netflix. Хоррор Майка Флэнегана («Призрак дома на холме», «Доктор Сон») основан на одноименном романе 1994 года, а также на других произведениях Кристофера Пайка.

Действие происходит в хосписе для неизлечимо больных молодых людей, где восемь пациентов собираются вместе каждую ночь в полночь в библиотеке в подвале, чтобы рассказывать друг другу страшные истории, и заключают договор, что следующий из них, кто умрет, подаст группе знак из загробного мира. Как видно из ролика, такие игры с потусторонними силами не закончатся ни чем хорошим для их участников.

— Смерть — это обряд посвящения, — гласит слоган сериала.

Источник: InterMedia