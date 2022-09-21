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Смертельно больные подростки вызывают призраков в трейлере «Клуба полуночников»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Полноценный трейлер сериала «Клуб полуночников» представил Netflix. Хоррор Майка Флэнегана («Призрак дома на холме», «Доктор Сон») основан на одноименном романе 1994 года, а также на других произведениях Кристофера Пайка.

Действие происходит в хосписе для неизлечимо больных молодых людей, где восемь пациентов собираются вместе каждую ночь в полночь в библиотеке в подвале, чтобы рассказывать друг другу страшные истории, и заключают договор, что следующий из них, кто умрет, подаст группе знак из загробного мира. Как видно из ролика, такие игры с потусторонними силами не закончатся ни чем хорошим для их участников.

— Смерть — это обряд посвящения, — гласит слоган сериала.

Источник: InterMedia

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