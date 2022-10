Тейлор Свифт выпустила две версии альбома и сказочный клип

Состоялся релиз нового альбома Тейлор Свифт «Midnights».

В юбилейную, десятую, студийную пластинку американской певицы вошли 13 треков, спродюсированных Джеком Антоноффом. На альбоме представлены дуэты с Ланой Дель Рей, Зоей Кравиц и бойфредом Тейлор – актером Джо Элвином.

В три часа ночи певица выложила еще семь треков «The Great War», «Bigger Than The Whole Sky», «Paris», «High Infidelity», «Glitch», «Would’ve» и «Could’ve, Should’ve». Получившуюся компиляцию она назвала «Midnights (3am Edition)».

— Я думаю о «Midnights» как о законченном концептуальном альбоме, с этими 13 песнями, формирующими полную картину напряженности того таинственного, безумного часа, — прокомментировала Тейлор. — Однако! Были и другие песни, которые мы написали в нашем путешествии, чтобы найти эти волшебные 13. В последнее время мне нравится делиться с вами нашим творческим процессом, как мы это делаем с треками из «From The Vault». Итак, сейчас 3 часа ночи, и я дарю их вам.

Свифт также показала трейлер будущих клипов на песни из нового альбома, где можно увидеть 12 актеров, снявшихся в них. Это Лора Дерн, Дита фон Тиз, Майк Бирбилья, Мэри Элизабет Эллис, продюсер альбома Джек Антонофф, сестры Алана, Даниэль и Эсте Хайм из трио Haim и другие.

Премьера первого клипа на песню «Anti-Hero», режиссером которого выступила сама певица, состоялась в тот же день. В ролике Тейлор находится в старом доме, где происходят разные мистические странности: из желтка яичницы текут блёстки, отовсюду появляются смешные привидения, кто-то перерезает провод дискового телефона, а затем на пороге возникает копия Свифт, и они вдвоем пьют, играют на гитаре и т.п.

Источник: InterMedia