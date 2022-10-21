У Ланы Дель Рей украли песни и книгу

Лана Дель Рей лишилась рукописи своей книги и новых песен, после того, как ноутбук, жесткие диски и видеокамеры были украдены из ее машины, на Мелроуз-плейс в Лос-Анджелесе.

Об этом печальном происшествии певица рассказала в социальных сетях. По ее словам, она отошла от автомобиля буквально на минуту, а когда вернулась, обнаружила, что все стёкла разбиты, а вещи из салона пропали.

В результате кражи она потеряла 200-страничную рукопись своей будущей книги (которую готовила для публикации в издательстве Simon & Schuster), поскольку резервную копию Лана не сделала, и теперь ей придется начинать всё заново. И хотя Дель Рей удаленно удалила содержимое ноутбука, она рассказала, что все еще замечает, что неизданные песни и некоторые личные фотографии просочились в сеть.

— Пожалуйста, не слушайте музыку, если вы ее слышите, потому что она еще не вышла, — попросила она своих поклонников. — А что касается книги, я полюбила ее всем сердцем и вложила в нее много страсти. Относительно видеокамер, посмотрим, что с этим будет.

Источник: InterMedia