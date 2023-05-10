У «Mamma Mia!» будет третий фильм и реалити-шоу

Продюсер киномюзиклов «Mamma Mia!» и «Mamma Mia! 2» Джуди Креймер работает над третьим фильмом франшизы.

Как рассказала Джуди в интервью Deadline, сценарий находится пока на самой ранней стадии, но она «придумала способ, как вернуть всех любимых персонажей».

– Там есть история, и я действительно думаю, что Мэрил должна вернуться — и если сценарий правильный, я думаю, она согласится, потому что ей очень нравилось играть Донну, – говорит Джуди.

Мюзикл «Mamma Mia!» по песням группы ABBA был впервые поставлен в Лондоне на Уэст-Энде в 1999 году и скоро отпразднует свое 25-летие. В 2008 году на мировые экраны вышел снятый по его мотивам фильм с Мэрил Стрип, Амандой Сайфред, Пирсом Броснаном, Стелланом Скарсгардом, Колином Фёртом, Кристин Барански, Джули Уолтерс, Домиником Купером в главных ролях. Картина собрала более 600 миллионов долларов в мировом прокате. Через 10 лет, в 2018-м, был выпущен фильм «Mamma Mia! 2», являющийся одновременно сиквелом и приквелом первой части, где, помимо вышеназванных, снялись Лили Джеймс, Шер, Джереми Ирвин, Хью Скиннер, Джош Диллан и др.

В сентябре 2023 года на канале ITV стартует 14-серийное музыкальное реалити-шоу «Mamma Mia! I Have a Dream», съемки которого начнутся на греческом острове Корфу в мае. В нем примут участие 14 претендентов на роли Софи и Ская, выбранные из 9 000 желающих. Вокальное шоу будет сниматься несколько недель в «натуральных декорациях» острова. Ожидается, что нем примут участие и специальные гости. Победители смогут стать частью труппы оригинальной постановки. В роли ведущей выступит британская актриса Зои Болл.

Источник: InterMedia