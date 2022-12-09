У Селин Дион обнаружили неизлечимую болезнь

— Я долгое время боролась с проблемами со своим здоровьем, и мне было очень трудно рассказать обо всем, через что я прошла, — сообщила Селин в соцсетях. — Мне больно говорить вам, что я не буду готова возобновить свой тур по Европе в феврале. Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое заболевание, называемое «синдромом скованности», которым страдает примерно один человек на миллион. Хотя исследования продолжаются, теперь мы знаем, что именно оно вызывает все мои спазмы». К сожалению, они влияют на все аспекты моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Я очень надеюсь вернуться на сцену, потому что петь — это всё, что я умею и чем занималась всю свою жизнь.