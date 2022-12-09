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У Селин Дион обнаружили неизлечимую болезнь

Автор Эвелина Никанорова
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Селин Дион страдает редким и неизлечимым неврологическим заболеванием, которое не позволит ей в ближайшее время выступать с концертами. Официальный диагноз 54-летней певицы звучит как «синдром мышечной скованности».

У Селин Дион обнаружили неизлечимую болезнь

— Я долгое время боролась с проблемами со своим здоровьем, и мне было очень трудно рассказать обо всем, через что я прошла, — сообщила Селин в соцсетях. — Мне больно говорить вам, что я не буду готова возобновить свой тур по Европе в феврале. Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое заболевание, называемое «синдромом скованности», которым страдает примерно один человек на миллион. Хотя исследования продолжаются, теперь мы знаем, что именно оно вызывает все мои спазмы». К сожалению, они влияют на все аспекты моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Я очень надеюсь вернуться на сцену, потому что петь — это всё, что я умею и чем занималась всю свою жизнь.

По данным Yale Medicine, синдром мышечной скованности — это аутоиммунное и неврологическое заболевание, которое вызывает ригидность и спазмы в туловище и конечностях. По данным Фонда исследования синдрома мышечной скованности, для его выявления требуется в среднем семь лет, и из-за его аутоиммунных особенностей его часто ошибочно принимают за другие заболевания, такие как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и фибромиалгию.

Источник: InterMedia
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