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«Убийства в одном здании» продолжатся в третьем сезоне

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Стриминговый сервис Hulu заказал третий сезон сериала «Убийства в одном здании» у 20th Television.

Новость объявлена еще до окончания второго сезона, премьера которого состоялась в конце июня 2022 года. Главные роли в комедии исполняют Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Сериал написан соавторами и сценаристами Стивом Мартином и Джоном Хоффманом («Грейс и Фрэнки»). Мартин и Хоффман также являются исполнительными продюсерами вместе с Шортом, Гомес.

— «Убийства в одном здании» — настоящая жемчужина нашего списка, — сказал президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич. — Его привлекательность для разных поколений, пересечение юмора и душевности, а также его поистине оригинальный подход являются отличительной чертой и свидетельством работы Дэна, Джона, Стива, Марти и Селены. Мы благодарны за то, что можем продолжать рассказывать истории Чарльза, Оливера и Мэйбл зрителям, которые жаждут продолжения этой истории.

Источник: InterMedia

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