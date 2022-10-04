Уилл Смит бежит с Юга на Север Америки через болота в трейлере «Освобождения»

Первый трейлер фильма «Освобождение» (Emancipation) режиссера Антуана Фукуа представил видеосервис Apple TV+.
Главную роль в картине сыграл Уилл Смит. Действие происходит во время Гражданской войны в США.
Герой Смита — раб по имени Питер, который решает сбежать на север с плантации на юге Америки, найти свою семью и присоединиться к армии Авраама Линкольна. Беглому рабу предстоит непростой путь в болотах Луизианы, где по пятам за ним идут его преследователи. В болоте легко заблудиться, но у Питера есть план: идти на звук пушек Линкольна.
«Освобождение» станет первым проектом Смита, выходящим в прокат после получения им «Оскара» за лучшую роль и, соответственно, произошедшего на церемонии скандала с участием Криса Рока.
Источник: InterMedia