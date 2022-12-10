Мероприятия Рождество и Новый Год

В Старом городе столицы сегодня пройдет Рождественский забег. Подробности

Автор Анжелика Орлёнок
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В столице сегодня пройдет традиционный, уже 47-й по счету, Рождественский забег. В этот раз его участники создадут еще больше праздничного настроения своим болельщикам и зрителям, потому что не просто наденут веселые рождественские костюмы, но и украсят себя светящимися гирляндами, шапочками и прочими атрибутами праздника.

В Старом городе столицы сегодня пройдет Рождественский забег. Подробности

В Старом городе столицы сегодня пройдет Рождественский забег. Фото — facebook.com/kaledinisbegimas

Мероприятие впервые будет проходить, когда уже стемнеет.

С 14 часов в Старом городе столицы будет ограничиваться движение транспорта, поэтому водителям и пассажирам общественного транспорта лучше заранее продумать, как они смогут попасть в центр города. C 14 до 20 часов временно изменятся маршруты автобусов 10, 11, 33 и 89. Схемы маршрутов

Программа забега

12:00 — Выдача номеров и стартовых пакетов

15:30 — Забег Гномов (2-6 лет)
15:40 — Забег Гномов (7-12 лет)

15:50 — 12 км — разминка
16:00 — 12 км — старт
17:20 — 12 км — награждение

17:35 — 6 км — разминка
17:45 — 6 км — старт
18:25 — 6 км — награждение

18:50 — 3 км — разминка
19:00 — 3 км — старт
19:20 — 3 км — награждение

19:30 — Закрытие мероприятия

Больше информации здесь: Рождественский забег. Все что важно знать о праздничных лампочках и ограничениях движения 10 декабря

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