В Старом городе столицы сегодня пройдет Рождественский забег. Подробности

В столице сегодня пройдет традиционный, уже 47-й по счету, Рождественский забег. В этот раз его участники создадут еще больше праздничного настроения своим болельщикам и зрителям, потому что не просто наденут веселые рождественские костюмы, но и украсят себя светящимися гирляндами, шапочками и прочими атрибутами праздника.
Мероприятие впервые будет проходить, когда уже стемнеет.
С 14 часов в Старом городе столицы будет ограничиваться движение транспорта, поэтому водителям и пассажирам общественного транспорта лучше заранее продумать, как они смогут попасть в центр города. C 14 до 20 часов временно изменятся маршруты автобусов 10, 11, 33 и 89. Схемы маршрутов
Программа забега
12:00 — Выдача номеров и стартовых пакетов
15:30 — Забег Гномов (2-6 лет)
15:40 — Забег Гномов (7-12 лет)
15:50 — 12 км — разминка
16:00 — 12 км — старт
17:20 — 12 км — награждение
17:35 — 6 км — разминка
17:45 — 6 км — старт
18:25 — 6 км — награждение
18:50 — 3 км — разминка
19:00 — 3 км — старт
19:20 — 3 км — награждение
19:30 — Закрытие мероприятия