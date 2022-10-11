Рождество и Новый Год

В столице решается, какой будет рождественская елка

Автор Анжелика Орлёнок
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Недавно стало известно о планах потратить на рождественскую елку в столице около 230 тысяч евро. Это стало бы в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда елка обошлась городу в 89 тысяч евро.

В столице решается, какой будет рождественская елка

В столице решается, какой будет рождественская елка

Информация о таких расходах вызвала немало негативных комментариев. Однако, возможно, планы на грандиозную елку еще изменятся — или переместятся на следующий год. Во всяком случае, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на своей странице в фейсбуке выставил такой вопрос на обсуждение и предложил отпраздновать в этом году Рождество уютно и без пафоса.

«Полагаю, что пришло время продемонстрировать амбиции и смелость другим способом. Давайте в этом году сделаем самую скромную елку (или просто прошлогоднюю). Остальные деньги, безусловно, можно было бы использовать, чтобы помочь Украине бороться и не замерзнуть зимой», — предложил Ремигиюс Шимашюс.

Он сообщил, что обратится к членам горсовета, чтобы узнать, подходит ли им этот план, а также обсудит варианты с организаторами праздника.

А вспомнить, как выглядела главная рождественская елка страны в разные годы, можно на страницах RADIO R.

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