Weeknd выпустил концертный альбом

Состоялся релиз концертного альбома Weeknd «Live at SoFi Stadium».

В пластинку вошла 31 композиция, все они были исполнены на двух концертах в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года.

Выступление стало основой для фильма-концерта «The Weeknd: Live at SoFi Stadium», премьера которого состоялась на HBO и HBO Max 25 февраля. На шоу прозвучали такие хиты музыканта, как «Wicked Games», «Kiss Land», «Starboy», «Can’t Feel My Face», «Save Your Tears», « Die For You», «Blinding Lights» и многие другие.

Источник: InterMedia