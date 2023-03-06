Музыкальная новинка

Weeknd выпустил концертный альбом

Автор Эвелина Никанорова
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Состоялся релиз концертного альбома Weeknd «Live at SoFi Stadium».

В пластинку вошла 31 композиция, все они были исполнены на двух концертах в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года.

Выступление стало основой для фильма-концерта «The Weeknd: Live at SoFi Stadium», премьера которого состоялась на HBO и HBO Max 25 февраля. На шоу прозвучали такие хиты музыканта, как «Wicked Games», «Kiss Land», «Starboy», «Can’t Feel My Face», «Save Your Tears», « Die For You», «Blinding Lights» и многие другие.

Источник: InterMedia

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