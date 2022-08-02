Социальная информация

Заявления на бесплатное питание в школах принимаются уже сейчас

Автор Анжелика Орлёнок
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Соцмин напоминает, что с прошением о получении бесплатного питания для детей и средств для покупки школьных принадлежностей родители могут обращаться уже сейчас. Заявления можно подавать в свои самоуправления или через систему spis.lt.

Заявления на бесплатное питание в школах принимаются уже сейчас

Социальная поддержка оказывается детям из малообеспеченных семей, обучающимся по программам предшкольного образования или общеобразовательным программам.

Учащиеся имеют право на пособие в размере 92 евро на приобретение школьных принадлежностей и бесплатное питание – обед в учебном заведении и питание в летних лагерях, организованных школами, — если среднемесячный доход на одного члена семьи составляет менее 220,50 евро. В некоторых случаях такая помощь предоставляется и при более высоких доходах (когда доход на члена семьи не превышает 294 евро в месяц). К таким случаям относятся болезнь, несчастный случай, потеря кормильца и др.

Заявки на средства для покупки школьных принадлежностей и бесплатное питание для учащихся 3-12 классов принимаются уже с 1 июля.

Чтобы получить эту помощь, один из родителей учащегося или другие совместно проживающие взрослые лица должны обратиться в администрацию своего самоуправления или подать заявление через информационную систему социальной поддержки семьи spis.lt. Вместе с заявлением надо будет представить справки о доходах членов семьи за последние 3 месяца.

Если семья уже получает какую-то форму помощи малообеспеченным жителям, то достаточно будет подать заявление в свободной форме. Данные о доходах семьи представлять не нужно.

При подаче заявления только на бесплатное питание заявку можно подавать в администрацию школы.

Независимо от дохода семьи и без отдельного заявления бесплатные школьные обеды предоставляются детям подготовительных групп, первоклассникам и второклассникам. Если в получении бесплатных обедов в школе нет необходимости, родители или опекуны учащегося должны сообщить об этом администрации школы.

Заявления на бесплатное питание в школах принимаются уже сейчас

Бесплатное питание и пособие в размере 92 евро на школьные принадлежности: куда обращаться и какие документы предоставить. Памятка на литовском языке

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