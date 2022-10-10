Музыкальная новинка

Земфира выпустила мини-альбом о горьком времени

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Состоялась премьера нового мина-альбома Земфиры «Земфира от Луки».

Земфира выпустила мини-альбом о горьком времени

Релиз включает четыре новые песни. Кроме самой Земфиры, в создании альбома принял участие ее племянник Артур Рамазанов-Остапенко, который выступил как автор музыки и текста к песне «Время не щадит» и композитор трека «Апероль». На записи он отвечал за бэк-вокал, бас, гитару, акустическую гитару, клавиши, синтезаторы и программирование. Партию саксофона в альбоме исполнил Хьюго Ли.

В альбоме, судя по всему, нашли отражение впечатления Земфиры от происходящего в мире за последние полгода.

— Говори со мною по-французски — русский стал предельно узким. Города горят без остановки, все боятся красной кнопки — темное время, горькое время, — поет она в композиции «II».

Источник: InterMedia

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