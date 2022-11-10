Жизнь Снупа Догга станет байопиком

Снуп Догг объявил о начале работы над своим байопиком.

Как сообщает Deadline, сценарий фильма напишет Джо Роберт Коул (автор обеих частей кинофраншизы «Черная пантера»), режиссером станет Аллен Хьюз («Книга Илая», «Город порока»). Производством займутся Universal Pictures и собственная компания рэпера Death Row Pictures.

— Я долго ждал, чтобы собрать этот проект, потому что хотел выбрать правильного режиссера, идеального сценариста и лучшую кинокомпанию для сотрудничества, чтобы она могла бы понять наследие, которое я пытаюсь изобразить на экране, и воспоминания, которые я пытаюсь оставить позади, — говорится в заявлении Снуп Догга.

— Снуп Догг — одна из самых любимых во всем мире фигур в хип-хопе, — утверждает Хьюз. — В его энергии есть что-то, что объединяет людей из всех слоев общества. Снуп Догг — не только артист, но и личность. Его история настолько достоверна и чрезвычайно вдохновляет, и возможность рассказать её позволяет мне вернуться в район через 30 лет после того, как я снял «Угрозу для общества», и сказать сейчас больше, чем я мог тогда.

Урожденный Келвин Кордозар Бродус-младший, получивший прозвище Снупи в детстве от своей мамы, попал под крыло Доктора Дре в начале 1990-х. Тогда известный как Snoop Doggy Dogg, он прославился после их коллаборации «Deep Cover», принял участие в записи дебютного сольного альбома Доктора Дре 1992 года «The Chronic», а свой дебютный альбом «Doggystyle» выпустил в 1993-м и с тех пор выпустил более дюжины альбомов. Помимо музыкальной карьеры, за последние три десятилетия Снуп много снимался в кино и на телевидении, вел телевизионные и интернет-шоу.

Источник: InterMedia