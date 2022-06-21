Бейонсе показала первую песню из «Renaissance»

Бейонсе выпустила первый сингл с будущего альбома «Renaissance» – «Break My Soul».

В песне можно узнать сэмплы из хита Robin S. 1993 года «Show Me Love» и «Explode» Big Freedia, в соавторах трека фигурируют Джей Зи, The-Dream, Трики Стюарт и BlaqNmilD. Пока танцевальная композиция появилась на стриминговых сервисах и в формате лирик-видео, но, как сообщает фан-сайт певицы, в ближайшее время состоится премьера клипа «Break My Soul» с участием приглашенных звезд.

Релиз «Renaissance» состоится 29 июля.

Источник: InterMedia