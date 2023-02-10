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Департамент миграции: каковы правила и особенности выдачи национальной визы?

Автор RADIO•R
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Какие правила и особенности выдачи национальной визы (типа D)? На вопросы RADIO•R отвечает Департамент миграции

Департамент миграции: каковы правила и особенности выдачи национальной визы?

Департамент миграции: каковы правила и особенности выдачи национальной визы? Фото — Andrius Ufartas, BNS

Национальная литовская виза, гуманитарная виза, виза типа D (это один и тот же документ) — многоразовая, то есть позволяет въезжать и выезжать в страну без ограничений по количеству посещений.

— не накладывает ограничений по количеству дней нахождения в Литве или за ее пределами. За одним исключением: в совокупности по этой визе можно пребывать не более 90 дней в других странах Шенгенской зоны;

— выдается не более чем на один год. Для получения следующей национальной визы должна быть выдержана пауза не менее чем в 180 дней после окончания действия предыдущей;

— для получения необходимо основание и письмо о посредничестве (например, от работодателя или учебного заведения). Заявление нужно подавать онлайн. Список документов можно найти по ссылке;

— получить можно как в Литве, так и за ее пределами. Однако документы от граждан Беларуси и России в диппредставительствах и консульствах за пределами страны принимаются в исключительных случаях;

— при оформлении визы нужно оплатить консульский сбор или госпошлину в 120 евро за каждого совершеннолетнего (старше 16 лет) получателя. От оплаты освобождаются лица литовского происхождения и студенты, которые участвуют в образовательных программах по обмену. Также с 1 января выпускники литовского вуза однократно освобождаются от оплаты госпошлины — эта возможность предоставляется им для поиска работы;

— чаще всего выдается иностранным гражданам, приезжающим в Литву для работы, учебы, научных исследований, законной деятельности. Все основания указываются на сайте Департамента миграции;

— если оснований, по которым была выдана виза, больше нет (например, увольнение с работы), то виза аннулируется.

Больше информации можно найти на сайтах renkuosilietuva.lt и Migris.

Департамент миграции: каковы правила и особенности выдачи национальной визы?

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