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Для тех, кто получал сообщение от «Содры»: пора определиться с накоплением пенсии

Автор RADIO•R
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В этом месяце части жителей Литвы предстоит принять важное решение по поводу накопления пенсий. Некоторые люди в начале года получили сообщение от «Содры» либо о том, что их включили в накопление второй ступени, либо о возобновлении приостановленных ранее взносов.

Для тех, кто получал сообщение от «Содры»: пора определиться с накоплением пенсии

Такие граждане  до конца июня должны определиться, хотят ли они принимать участие в дополнительном накоплении. Кроме того, до этого срока можно выбрать другой фонд накопления пенсии.

Проверить, включили ли вас в этом году в систему дополнительного накопления, несложно. Для этого надо войти в свой аккаунт на сайте «Содры», либо позвонить по телефону 1883.

По закону, жители страны включаются в систему накопления пенсий второй ступени каждые три года, пока им не исполнится 40 лет.

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