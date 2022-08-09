«Для того, чтобы понимать Вильнюс, надо общаться с его горожанами». Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Артурас Зуокас

RADIO•R продолжает серию бесед, посвященных 700-летию Вильнюса. Весной в подкасте «Вильнюсу – 700 лет» мы смотрели на город и его историю глазами гидов. В новом сезоне мы поговорим о любимом городе и с другими замечательными людьми. Гостями эфира станут вильнюсцы по рождению — и вильнюсцы по месту проживания. Политики, дипломаты, журналисты, музыканты, люди разных профессий, конфессий и национальности. Мэры и вице-мэры, бывшие и нынешние работники самоуправлений и староств, коллеги из LRT и портала DELFI, российские и белорусские журналисты, нашедшие приют в столице.

Гостем первого подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стал бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас. Приглашая его на разговор, мы еще не знали, что он планирует снова баллотироваться на пост мэра. Тем легче прошел разговор о прошлом и будущем.

Артурас Зуокас рассказал о том, как правый берег Нериса стал сити и о том, зачем он на танке раздавил машину. О том, почему не надо давать денег попрошайкам и надо ли ставить памятник Рожите. О том, что важнее для города — метро или трамвай. А еще Артурас Зуокас поделился секретом, где в столице лучшее место для первого поцелуя. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIO R.

О том, как появился деловой центр столицы

— При вас Вильнюсское самоуправление уехало из Старого города, с проспекта Гедиминаса, в новое здание на проспекте Конституциёс. Идея «одного окошка», которую вы тогда представили, и при вас она заработала, вызвала большой интерес. Насколько оправданно было перенести всю административную часть с левого берега на правый? Вы считаете, это правильное было решение, оправданное?

— Естественно, правильное. Потому что — конечно, сейчас многие уже забыли, а кто-то вообще не знает той части истории, — до 2004 года Вильнюсское самоуправление (точнее, администрация) имела 20 разных зданий или помещений в Вильнюсе. Конечно, управлять такой структурой сложно. И жителям города тоже. Человек должен идти в одно здание по одной проблеме, а решать эту проблему в другом конце города. Тем более, мы в то время, по-моему, 25 тыс. кв. метров использовали для администрации самоуправления. […] Мы снизили квадратные метры, расходы, деньги. […] И самая главная цель была — спасать Старый город. Потому что в то время все, кто хотели открыть какой-то офис, хотели это делать в Старом городе. Они покупали квартиры — и переделывали их под офисы. А это очень плохо было для Старого города. Потому что Старый город — 2-3-4-й этаж — строился для проживания, а не для офисов. И так как Вильнюс хотел быть центром бизнеса, бизнесу нужно было найти новое место, новый центр. Где они могли бы строить офисные здания и т.д. […] Получая деньги, мы инвестировали в новое здание самоуправления. Это как раз и дало толчок развитию нового центра города Вильнюса, XXI века. И мы все сейчас даже забыли, что проспект Конституциёс — это была улица Укмергес.

Почему Артурас Зуокас проводит в магазинах по нескольку часов

— 20-й этаж был у мэра города?

— 19-й.

— Это была, как бы, картинка свысока. Но зная вас, а вы — человек смелый, — вы же подходили к людям и «снизу». Ходили по лестничным клеткам, задавали вопросы, у вас даже свой блог был на эту тему. Насколько важно вообще услышать жителей? Насколько важно говорить с людьми, и продолжали ли вы это делать, уже будучи вне такого политического спектра?

— Важно. И, знаете, я люблю общаться с людьми, и не вижу в этом проблем. И люди понимают это нормально. Никогда не бывало каких-то комплексов — подойти ко мне и спросить. Бывало, что я ухожу в торговый центр купить что-то для дома, а возвращаюсь через два или три часа… От людей можно получить многие практические решения, или узнать проблемы, о которых ты даже не подумаешь, если ты только сидишь на 19-м этаже, в своем кабинете.

Как сделать свой город счастливым?

— Вы поддерживаете идею, чтобы в городе звучала живая музыка?

— Да, естественно. Вы знаете, когда в городе ты видишь, и чувствуешь, и слышишь жизнь — это всегда хорошо. Но всегда есть черта, которую не нужно переходить. Если вы играете посреди ночи, а люди хотят спать — проблема. Если вы попрошайничаете, даже требуете, — это тоже проблема. Этика должна всегда существовать. Ты должен делать так, чтобы было другим приятно — и тогда будет тебе приятно.