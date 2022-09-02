Дворец Правителей — это большой символ города и страны. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Эйтвидас Баярунас

RADIO•R продолжает серию бесед, посвященных 700-летию Вильнюса. Весной в подкасте «Вильнюсу – 700 лет» мы смотрели на город и его историю глазами гидов. В новом сезоне мы поговорим о любимом городе и с другими замечательными людьми. Гостями эфира станут вильнюсцы по рождению — и вильнюсцы по месту проживания. Политики, дипломаты, журналисты, музыканты, люди разных профессий, конфессий и национальности. Мэры и вице-мэры, бывшие и нынешние работники самоуправлений и староств, коллеги из LRT и портала DELFI, российские и белорусские журналисты, нашедшие приют в столице.

Сегодня гость нашего подкаста – дипломат Эйтвидас Баярунас. Он рассказал о том, что для Литвы значит Дворец Правителей и о чем говорят послы Литвы, когда собираются вместе. О театральной студии Дворца профсоюзов и о любимом кинотеатре детства. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIO R.

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Кто такой вильнюсец?

— Вильнюсец – это тот, кто любит Вильнюс, кто хочет сделать Вильнюс более уютным и красивым, более культурным.

О театральной студии Дворца профсоюзов

— Я с раннего детства стал участником театрального кружка Дворца профсоюзов. […] Кстати, этот театр молодежный, если смотреть на культуру Литвы, он дал очень много. Ингеборга Дапкунайте, Саулюс Баландис, Арунас Сторпирштис, Гедиминас Сторпирштис, Саулюс Барейкис – вся эта плеяда литовских актеров и режиссеров были участниками кружка, в который я ходил. Я, наверное, один из немногих, кто не пошел в консерваторию — я поступил на прикладную математику. Но театр как-то со мной оставался. Теперешний театр, который считает себя продолжителем этого театра Дворца профсоюзов, — это театр Elementorius, который возглавляет Гедиминас Сторпирштис, — он и сейчас продолжает свою деятельность . Пару лет назад театр отпраздновал свое 50-летие. Он тоже такой — легендарный. И театр выпустил книгу про самых известных участников. Я — в меньшинстве не актеров.

Но там были такие вопросы, как и всем: играете ли сейчас? И я как-то подумал и говорю: да, играю. Литовского дипломата.

Скучают ли дипломаты по дому?

— Отъезд и работа в других странах для дипломата — это, конечно, чуть-чуть другое, чем для тех, кто эмигрирует или уезжает по работе или в связи с женитьбой.

Я всегда считал себя в такой, как бы, долгосрочной командировке.

— Даже, по сути, ты знал, что приезжаешь, например, в Швецию, и там максимум пять лет, которые тебе отводятся. И ты стараешься вникнуть — тебе платится зарплата, ты начинаешь больше понимать страну, и даешь Литве больше отдачи из-за этого знания, контактов, идей. Но ты как личность все равно остаешься… такой, подвешенный. Между Вильнюсом, который является в моем случае не только местом работы, но и городом, где родился — и тем городом, который тебя временно приютил. Для меня была и ностальгия. Ты приезжаешь, чего-то не хватает – черного хлеба, šaltibarščiai, или какого-то литовского сыра, — ты находишь что-то другое. Но Вильнюс остается таким все равно: ну как там, что происходит? Все равно вечером, если есть время, просматриваешь новости: что там происходит? Приезжаешь в Вильнюс после какого-то периода и смотришь, что изменилось.

Похож ли Вильнюс на города Западной Европы?

— Можно ли Вильнюс отнести к западным городам, городам Западной Европы?

— А зачем нас куда-то относить? Где мы находимся — там и находимся. Со своими плюсами и минусами.

— Но на Западе за Вильнюс не стыдно.

— Да. Но я думаю, что Вильнюс — там, где он есть. Его не надо сравнивать. Мы, наверное, отстаем по инфраструктуре. Что-то, наверное, можно сделать. Мы до сих пор говорим о серьезном общественном транспорте — метро или трамвае Вильнюса. Конечно, не хватает немножко такого — развитого — транспорта. Но когда ты рассказываешь кому-то из своих друзей, что если нет пробок, летом, и если ты задумал (а я живу в центре Вильнюса, улица Басанавичяус), — ты через полчаса можешь купаться в озере. И не только в озере, которое многолюдное, а даже добраться до пляжа, на котором почти никого нет. Это, конечно, — такое качество жизни, это очень много.

О Дворце правителей

— Можно подкопаться к его «историчности». Его не было. Вот мы родились — там был парк. Я всегда делаю такую черту: без этого здания Литва является постсоветской республикой, с этим зданием Литва — страна, которая тянется до Великого княжества. И тут для нас был выбор. Надо обращать внимание на детали, объясняя туристам, что это не то здание, которое было. Это отстроенное здание, прототип. Как мы — или наши историки, архитекторы думают, могло бы выглядеть это здание. Но ты входишь в это здание — и ты чувствуешь историю.

Что останется в Вильнюсе через 700 лет?