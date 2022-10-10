Какие витамины необходимы пожилым людям?

Октябрь в некоторых городах нашей страны назван Месяцем сеньоров, и пожилым людям в эти дни уделяется особое внимание. А значит, самое время задаться одним важным вопросом. Как сделать так, чтобы наши близкие в преклонном возрасте оставались активными и здоровыми?

Есть категория людей, у многих вызывающих интерес и уважение. Это пожилые туристы. Подтянутые, стройные, с легкими рюкзачками за спиной, они готовы преодолевать пешком большие расстояния. В чем разгадка такого отличного состояния здоровья? Возможно, прежде всего, — это результат занятий спортом плюс крепкая нервная система. Но вот, например, по данным медицинских страховых компаний США и Англии, более 60% населения этих стран постоянно употребляют витаминные препараты. Может быть, секрет активности и в этом тоже?

Какие витамины надо принимать пожилым людям?

1. Чаще и больше всего пожилым людям не хватает витамина С. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует давление, снижает содержание вредного холестерина. Аскорбиновая кислота необходима для поддержания иммунной системы.

Витамин С лучше получать из натуральных продуктов — это цитрусовые, шпинат, сладкий перец, черная смородина, лук, квашеная капуста и т.д.

2. Витамины группы В. Необходимы в любом возрасте, но в пожилом — особенно. Витамины В1, В2, В9, В12 необходимы для нормального метаболизма, выработки гормонов и ферментов, улучшения самочувствия.

Натуральные источники витаминов этой группы — зеленые листовые овощи, орехи, бобовые, крупы, мясо и субпродукты.

3. Витамин А. Ретинол отвечает за жировой обмен, ускоряет доставку кислорода к органам и тканям. Это вещество необходимо для нормализации зрения, укрепления ногтей, волос, улучшения состояния кожи. Ретинол нужен нервной, сердечно-сосудистой, иммунной системе.

А находится он в телячьей печени, рыбьем жире, яйцах, икре, моркови, тыкве, шпинате, зеленом горошке.

4. Также обязательно необходимы пожилым людям витамины D и E.

Источники первого — яйца, молочные продукты, мясо, рыба, печень, икра. Второго — тоже яйца, а еще растительные масла, орехи, бобовые, зелень, крупы.

Правда, специалисты отмечают, что даже идеальный рацион не сможет покрыть потребности пожилого человека в витаминах и минеральных веществах. Поэтому можно посоветоваться с врачом и попросить его порекомендовать комплекс витаминов и минералов, который можно будет принимать достаточно долго. Особенно это может быть полезным в осенне-зимний период. И тогда в любом возрасте будет не страшно отправиться в путешествие.