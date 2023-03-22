Кому нужно подавать декларации о доходах и как это сделать?

Нынешняя кампания по декларированию доходов за прошлый год не отличается от предыдущих. Никаких новшеств не вводилось: декларации по-прежнему следует оформлять до 2 мая. А какие еще особенности нужно иметь в виду? По запросу RADIO•R отвечают представители Государственной налоговой инспекции (VMI).
Как оформить декларацию?
Самый быстрый и простой способ подать декларацию о доходах – это войти в систему электронного декларирования (EDS) через компьютер или другое мобильное устройство и ответить на несколько вопросов.
Что делать при возникновении вопросов или сложностей?
Обратиться за консультацией по номеру телефона 1882. В меню можно выбрать консультацию на английском или русском языках.
Если доступа к системе электронного декларирования (EDS) нет?
Тогда налоговая инспекция предлагает задекларировать доходы по номеру телефона 852191777. В этом помогут консультанты, которые владеют английским и русским языками.
А очно задекларировать доходы можно?
Да. Для этого нужно прийти в отдел Государственной налоговой инспекции (VMI), но перед визитом необходимо предварительно зарегистрировать его на сайте.
Когда крайний срок подачи декларации о доходах?
Задекларировать доход, полученный в 2022 году, нужно до 2 мая 2023 года. Большинство налогоплательщиков выполняют эту обязанность вовремя.
А если нет возможности оплатить налог сразу?
Можно попросить о рассрочке. Налогоплательщики, которые столкнулись с финансовыми сложностями, могут обратиться в Государственную налоговую инспекцию. Для этого нужно заключить договор о рассрочке (MPS).
Какие меры могут быть применены, если сделать это с опозданием?
Если доходы не задекларированы вовремя, а договор о рассрочке не заключен, то сначала Налоговая инспекция направляет напоминания, а если они будут проигнорированы, то может быть применена административная ответственность вплоть до списания средств с банковского счета.
Уточнить декларацию можно?
Поданные декларации можно уточнять и дополнять.
Однако нужно иметь в виду, что существуют сроки давности, в зависимости от того, что вы хотите уточнить/дополнить:
- данные о доходах от индивидуальной трудовой деятельности, сопутствующие расходы, налоговые убытки можно уточнить/дополнить за последние три календарных года (например, в 2023 году, декларируя доходы за 2020—2022 годы).
- другие данные о полученных доходах и понесенных расходах можно уточнить/дополнить за последние пять календарных лет (например, в 2023 году, декларируя доходы за 2018–2022 годы).
Что такое переплата по подоходному налогу (GPM)?
Переплата по подоходному налогу (GPM) образуется из-за специфики расчета такого понятия, как годовой необлагаемый налогами доход (MNPD).
Это может влиять на применяемые льготы по оплате GPM. В частности, если человек застраховал свою жизнь, участвует в системе дополнительного накопления пенсии или оплачивает обучение.
Как вернуть переплату?
Для этого нужно своевременно подать и правильно оформить декларацию о доходах.
В таком случае переплата будет перечислена на банковский счет до 31 июля.
Однако если потребовались изменения или уточнения декларации, то — в течение 90 дней с момента подачи декларации.
И многие пользуются такой возможностью?
Конечно. Так, в прошлом году за переплатой обратились 897 тысяч человек. Им было возвращено 265,7 млн евро.
Что насчет благотворительных перечислений за счет части подоходного налога?
Важный момент, о котором стоит напомнить. У налогоплательщиков есть возможность перечислить часть подоходного налога (GPM) в качестве благотворительной помощи, например, политической партии, профсоюзу, ассоциации и так далее.
Это также должно быть сделано до 2 мая в системе электронного декларирования (EDS).