Кому нужно подавать декларации о доходах и как это сделать?

Нынешняя кампания по декларированию доходов за прошлый год не отличается от предыдущих. Никаких новшеств не вводилось: декларации по-прежнему следует оформлять до 2 мая. А какие еще особенности нужно иметь в виду? По запросу RADIO•R отвечают представители Государственной налоговой инспекции (VMI).

Как оформить декларацию?

Самый быстрый и простой способ подать декларацию о доходах – это войти в систему электронного декларирования (EDS) через компьютер или другое мобильное устройство и ответить на несколько вопросов.

Что делать при возникновении вопросов или сложностей?

Обратиться за консультацией по номеру телефона 1882. В меню можно выбрать консультацию на английском или русском языках.

Если доступа к системе электронного декларирования (EDS) нет?

Тогда налоговая инспекция предлагает задекларировать доходы по номеру телефона 852191777. В этом помогут консультанты, которые владеют английским и русским языками.

А очно задекларировать доходы можно?

Да. Для этого нужно прийти в отдел Государственной налоговой инспекции (VMI), но перед визитом необходимо предварительно зарегистрировать его на сайте.

Когда крайний срок подачи декларации о доходах?

Задекларировать доход, полученный в 2022 году, нужно до 2 мая 2023 года. Большинство налогоплательщиков выполняют эту обязанность вовремя.

А если нет возможности оплатить налог сразу?

Можно попросить о рассрочке. Налогоплательщики, которые столкнулись с финансовыми сложностями, могут обратиться в Государственную налоговую инспекцию. Для этого нужно заключить договор о рассрочке (MPS).

Какие меры могут быть применены, если сделать это с опозданием?

Если доходы не задекларированы вовремя, а договор о рассрочке не заключен, то сначала Налоговая инспекция направляет напоминания, а если они будут проигнорированы, то может быть применена административная ответственность вплоть до списания средств с банковского счета.

Уточнить декларацию можно?

Поданные декларации можно уточнять и дополнять.

Однако нужно иметь в виду, что существуют сроки давности, в зависимости от того, что вы хотите уточнить/дополнить:

данные о доходах от индивидуальной трудовой деятельности, сопутствующие расходы, налоговые убытки можно уточнить/дополнить за последние три календарных года (например, в 2023 году, декларируя доходы за 2020—2022 годы).

другие данные о полученных доходах и понесенных расходах можно уточнить/дополнить за последние пять календарных лет (например, в 2023 году, декларируя доходы за 2018–2022 годы).

Что такое переплата по подоходному налогу (GPM)?

Переплата по подоходному налогу (GPM) образуется из-за специфики расчета такого понятия, как годовой необлагаемый налогами доход (MNPD).

Это может влиять на применяемые льготы по оплате GPM. В частности, если человек застраховал свою жизнь, участвует в системе дополнительного накопления пенсии или оплачивает обучение.

Как вернуть переплату?

Для этого нужно своевременно подать и правильно оформить декларацию о доходах.

В таком случае переплата будет перечислена на банковский счет до 31 июля.

Однако если потребовались изменения или уточнения декларации, то — в течение 90 дней с момента подачи декларации.

И многие пользуются такой возможностью?

Конечно. Так, в прошлом году за переплатой обратились 897 тысяч человек. Им было возвращено 265,7 млн евро.

Что насчет благотворительных перечислений за счет части подоходного налога?

Важный момент, о котором стоит напомнить. У налогоплательщиков есть возможность перечислить часть подоходного налога (GPM) в качестве благотворительной помощи, например, политической партии, профсоюзу, ассоциации и так далее.

Это также должно быть сделано до 2 мая в системе электронного декларирования (EDS).