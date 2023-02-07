Кому выдают национальные визы, а кому — нет? Ответы Департамента миграции на часто задаваемые вопросы

В прошлом году Литва выдала более 44 тысяч национальных виз (типа D), большинство из них — гражданам Беларуси. Правила и особенности давно прописаны, однако вопросы по-прежнему возникают. RADIO•R попросило специалистов Департамента миграции ответить на самые распространенные из них.

— Как известно, национальная виза выдается иностранным гражданам, приезжающим в Литву для работы, учебы, научных исследований, законной деятельности. Но если у человека уже есть национальная виза, может ли он легально работать в Литве? Некоторые работодатели утверждают, что это невозможно. Как на самом деле?

— Для начала нужно отметить, что если иностранец нелегально находится на территории Литвы, то он официально трудоустроиться не может.

Национальная виза дает право легально находиться в стране. Для трудоустройства иностранца его будущему работодателю необходимо обратиться в службу занятости для получения разрешения.

Однако есть исключение. Сформирован список востребованных специальностей, при устройстве по которым действует упрощенный порядок. Если иностранец — специалист в такой области, то ему не нужно обращаться за разрешением на работу или решением о том, что его профессия соответствует требованиям рынка труда.

К примеру, гражданин Беларуси получил национальную визу как студент. В таком случае он может работать. Но если специальность не включена в список востребованных, то работодателю придется обращаться в службу занятости за соответствующим разрешением.

Следует различать ситуации, когда обладатель национальной визы обращается за разрешением на работу, и когда такое разрашение на работу является основанием для получения вида на жительство (не визы).

— Эти правила касаются граждан Украины?

— Нет. Сейчас украинцам не требуется разрешение службы занятости. Даже по невостребованной специальности они могут трудоустроиться без дополнительных формальностей.

— Есть ли разница между «обычной» визой типа D и визой типа D, полученной по гуманитарным основаниям? Если да, то в чем она заключается? Могут ли эту разницу определить, например, белорусские пограничники?

— Национальная литовская виза, гуманитарная виза, виза типа D — это один и тот же разрешительный документ для въезда в Литву.

Вне зависимости от основания, по которому выдана национальная виза, это виза типа D.

Часть таких виз выдается по упрощенным условиям, по гуманитарным основаниям. Визуально наклейка в паспорте ничем не отличается и определить разницу невозможно.

Так же, как с «обычной» национальной визой, можно находиться весь срок действия в Литве и за ее пределами. Единственное ограничение — по ней нельзя более 90 дней пребывать в других странах Шенгенской зоны.

— А если получатель визы D при заполнении анкеты указал, что не может вернуться в Беларусь, но все-таки посетил эту страну. Может ли это быть основанием для аннулирования визы, ведь по сути предоставлена противоречивая информация?

— Любая декларация человека и противоречащие действия могут вызвать вопросы. Однако были ли на практике случаи аннуляции визы, мы сказать не можем.

— Для получения национальной визы иностранный гражданин должен оплатить консульский сбор (госпошлину) в размере 120 евро. Кого освобождают от оплаты данного сбора? Можно ли сказать, на что идут данные средства?

— Госпошлина в 120 евро поступает в бюджет. Освобождены от ее оплаты лица литовского происхождения, студенты, участвующие в образовательных программах по обмену, а также несовершеннолетние (до 16 лет).

Также с 1 января этого года выпускники литовских вузов могут быть однократно освобождены от оплаты госпошлины при получении национальной визы. Это время дается для поиска работы в Литве.

— Многие отмечают, что часто возникают сложности в регистрации на сайте migracija.lt для подачи документов на получение национальной визы. Очередь составляет не менее нескольких месяцев. Решается ли каким-то образом эта проблема?

— Можем констатировать, что проблема с записью на подачу визы решена. Теперь время ожидания составляет не более недели. Этого удалось добиться за счет более оптимального распределения человеческих ресурсов.

— Как быть, если человек не успевает подать документы вовремя, например, до истечения срока предыдущей визы?

— К нам регулярно поступают обращения по подобным поводам, мол, срок действия визы закончился внезапно. Поэтому и работодателям, и студентам мы рекомендуем заранее позаботиться о продлении документов для легального пребывания иностранца на территории Литвы. В частности, заблаговоременно подавать документы для получения вида на жительство. Тогда не будет ни стресса, ни проблем.

Обращаем также внимание, что национальные визы выдаются на срок не более года. Чтобы получить следующую визу типа D, потребуется перерыв в 180 дней.

— Можно ли получить национальную визу за пределами Литвы? Что для этого нужно? Куда обращаться?

— Для граждан абсолютного большинства государств ничего не изменилось. Визы по-прежнему выдаются в консульских учреждениях их стран.

Однако для граждан Беларуси и России введены ограничения. Документы на подачу визы за пределами Литвы не принимаются.

Исключения могут быть сделаны, если МИД выступит в качестве посредника о выдаче визы. Об этом, как правило, ходатайствуют правозащитные и другие авторитетные международные организации.

В то же время национальные визы гражданам Беларуси и России можно получить в отделах Департамента миграции в Литве.

— Каковы сейчас основные причины отказа в выдаче виз типа D для граждан Беларуси и России?

— Случаи отказа носят единичный характер. Дело в том, что если человек попал на территорию Литвы, значит, уже прошел необходимые формальные проверки при получении визы в упрощенном порядке.

— Сколько виз типа D было выдано в прошлом году? Сколько из них гражданам Украины, Беларуси, России? Как вы оцениваете эту статистику?

— Последние годы в этом отношении были нехарактерными. Сначала была объявлена пандемия, затем произошли известные события в Беларуси, а потом случилась война в Украине.

Это существенно отразилось на перемещениях людей в соседние страны, в том числе в Литву и, соответственно, на выдачу виз.

Так, гражданам Беларуси часто выдавалась национальная виза типа D, которая предоставлялась в упрощенном порядке.

Некоторые компании, которые работали в Беларуси, проводили релокацию сотрудников, в том числе в Литву. Работники высокой квалификации переезжали сюда, что также сказалось на количестве выданных виз.

Тем не менее, нельзя сказать, что число национальных виз резко увеличилось. Они и ранее постоянно выдавались, что характерно для трудовой миграции.

Больше информации можно найти на сайтах renkuosilietuva.lt и Migris.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ