Меняется порядок выплат по присмотру за детьми

Сейм решил, что со следующего года родители смогут выбирать, как долго они хотят получать выплату по присмотру за детьми – до исполнения ребенку 1,5 либо 2 лет.

В первом случае она составит 60 процентов от компенсируемой зарплаты (до налогов). Во втором – в первый год 45, во второй – 30 процентов.

В то же время родители смогут работать, однако их заработная плата не сможет быть выше, чем до рождения ребенка.

Кроме того, Сейм узаконил непередаваемые двухмесячные родительские каникулы. Их можно взять целиком, по частям и попеременно. Однако, если родители не воспользуются данной возможностью, соответственно уменьшится продолжительность оплачиваемого отпуска.

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