Мне дальше Вильнюса уезжать не хочется. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Илья Ваткин

Гостем нашего подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стал музыкант Илья Ваткин. Он рассказал о ресторанной жизни Вильнюса, поговорили о музыке, вспомнили о разных местах литовской столицы.Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIO•R.

Listen to «Илья Ваткин: «Мне дальше Вильнюса уезжать не хочется». // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

О Вильнюсе

Вильнюс для меня — город комфортный. Ты знаешь, почему американцы до 50 лет снимают квартиры? Они не могут определиться. Они не привызяваются к улицам, соседям, городам. Я привязался к Вильнюсу с 11 лет. Потому что в 11 лет я улетел в Германию, стал лауреатом фестиваля здесь — и я полетел в международный лагерь, и подумал: «Вау!» И я понял, что за десять дней я соскучился.

Я проехал полпланеты — и я понял, что при любой власти, при любых ситуациях, я живу здесь. И мне дальше Вильнюса, дальше Литвы, даже не хочется уезжать никуда.

О жизни и о светлой ностальгии

Я живу воспоминаниями. Мне никогда не бывает скучно. Я просыпаюсь — и когда мне очень уже хочется, я сажусь в машину — и со своего района выезжаю к 30-й школе. К этим тропиночкам. Они, кстати, остались теми же. Выход к речке. И до сих пор этот пляж существует. И там все стало такое современное, европейское. Но — песочек, травка и камушки — они те же. Я когда-то говорил: у птиц и насекомых — у них нет границ. У них есть какие-то территории, на которых им комфортно, они обосновываются.

Мне каждую секунду — при всех проблемах — комфортно. Поэтому я всегда на позитиве.

О музыке и творчестве

У всех баритон, хрипотца ассоциировались с какой-то романтикой, блатной. На самом деле — ничего общего нету. Потому что баритон — это просто тембр, который имеет обертоны, которые просто красиво «кладутся на ухо». Если баритон поет немножко мимо нот, то человек этого и не услышит. А вот если тенор поет мимо нот — то любой человек это услышит.

Что такое ресторан а-ля образца 80-е — 90-е годы? Это коллектив — шесть человек — профессиональнейший. То есть, настоящий, полный ВИА. Где у тебя есть гитара, бас-гитара, клавиши, саксофон, барабаны.

О прошлом. Легендарная бульонная

В то время ты не думал про тайминг. Ты понимаешь, когда человек живет пятилетками? Тебе 18 лет, ты пошел в армию. Вернулся в двадцать. Ты не понимаешь, как что-то меняется — власть, центральный комитет или что-то еще. Ты каждый день встречаешься с друзьями. Ходишь не в такие роскошные магазины, где покупная способность намного меньше проходной способности. То есть, каждый человек мог себе позволить — четко зная, что в году 12 месяцев. У нас 12 праздников — топовых — каждый месяц. Бульонная на Цвиркос — ей 43 года! я туда 43 года ходу. Я занимался боксом в «Динамо», мне было 7 лет. Я эти бульон и пирожки с мясом кушаю всегда. И за 40 лет там никогда не было, чтобы был горячий пирожок и горячий бульон. Там будет либо горячий бульон и холодный пирожок, либо наоборот. Всегда! И всегда это будет вкусно.

Знаешь, как сказала моя мама? Еврейская. Она говорит: «Мне не бывает скучно, потому что у меня столько в голове мыслей — и я вытягиваю самые позитивные!»

Дворец Конгрессов и концерт с симфоническим оркестром

Это оценил Шарль Азнавур и попросил одно произведение перевести на французский язык. Сумасшедшая идея. … Я сказал: у меня есть мечта. Сделать проект с симфоническим оркестром. Шансон. Она говорит: обалденно хорошо. Приезжай в Ригу. И я приезжаю в Ригу — так я вышел на Карапетьянца. Вышел на Александра Сладковского — он сегодня главный дирижер оркестра Татарстана.

И я закрутил такую машину, что я сам ее испугался.

О современности

Сегодня мир стал виртуальным. То есть: у меня 150 тысяч подписчиков в инстаграме. У меня миллион просмотров в ютубе. А в реальности тебе нужно окружение. Максимально 12 человек в день. Чтобы ты чувствовал себя комфортно. Двенадцать! Потому что если у тебя есть бытовые какие-то неполадки, тебя ничего не будет радовать. Знаешь, как в притче. Если человек сыт — в смысле, не голоден, — ему что ни дай — ему все будет невкусно. А когда он голоден — опять: что ни дай — все будет вкусно.

Поэтому творчество — это только твоя мысль. Творчество тебе дает возможность перспективы.

Вильнюс — сочувствующий город

Я скажу честно для эфира. Я очень много сегодня помогаю точечно. У меня очень много люди приходят, занимаются из Украины, Житомирская область, город Коростень. Ко мне приезжают из разных регионов. У меня очень много близких друзей, народных артистов Украины, которые живут далеко — и мы с ними на контакте. Я пою на русском языке. Это язык понимания. Не русскоязычный и русскоговорящий, а русскопонимающий. И сегодня громадная аудитория людей, которые приезжают из Украины в Литву, знают меня лично. По компактам. И Одесса приезжает, и Западная Украина приезжает. И центр Украины приезжает. И с востока приезжают. Поэтому — помогать нужно.

О месте из детства, которого больше нет

К счастью, оно есть. Но оно есть в моей памяти. Потому что уже ни одного места из моего детства не будет в том формате, в котором оно было у меня в мыслях.

Но они все есть — и Жирмунай, и Антакальнис, и новые микрорайоны. Я помнию — Лаздинайские макеты на ВДНХ я видел. Получена была Госпремия за Лаздинай. А сегодня это у нас просто новостройка старенькая. Поэтому это все осталось.

К счастью, в Вильнюсе мне хватает всего. Потому что тот уровень общения, который у меня есть, — мне его настолько достаточно. Я себя чувствую комфортно.

Это единственный город — вообще — на земле, где я себя чувствую комфортно на 100 процентов.

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/