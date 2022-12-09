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Молодые семьи могут получить субсидии на первое жилье и в Вильнюсе: на каких условиях?

Автор Анжелика Орлёнок
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Субсидии на первое жилье молодым семьям выплачивают не только в регионах, но и в столице. Специалисты муниципальной компании Vilniaus miesto būstas рассказали, кто и когда может претендовать на такую помощь в столице. Это касается не только молодых семей, но и одиноких вильнюсцев.

Молодые семьи могут получить субсидии на первое жилье и в Вильнюсе: на каких условиях?

Молодые семьи могут получить субсидии на первое жилье и в Вильнюсе: на каких условиях? Фото — vilnius.lt

У кого есть право на получение субсидии на покупку жилья

По словам представителя Vilniaus miesto būstas Дайвы Казлаускене, желающие получить субсидии на покупку жилья часто путают две разные помощи: помощь на покупку жилья молодым семьям в регионах и помощь на покупку жилья в любом месте Литвы. «Несмотря на то, что купить жилье, пользуясь помощью второго типа, человек может в любом месте Литвы, справку ему выдает тот муниципалитет, в котором он декларировал место жительства. Поэтому в первую очередь надо обратиться в муниципалитет», – сказала специалист.

Vilniaus miesto būstas выдает справки на получение жилья жителям или семьям, которые декларировали место жительства в столице и хотят купить первое жилье. Могут выдать справку и на покупку не первого жилья, но для этого у человека не должно быть своего жилья последние 5 лет, или же в этом жилье на одного члена семьи приходится меньше 14 кв. м полезной площади или же собственное жилье изношено больше чем на 60%, а семья раньше не получала помощь на покупку жилья.

Кроме того, желающие получить субсидии должны декларировать чистые доходы за год («на руки»), а имущество, которое у них есть, не должно быть дороже установленных сумм:

Молодые семьи могут получить субсидии на первое жилье и в Вильнюсе: на каких условиях?

* Первая графа: число лиц. Вторая: доходы (в евро). Третья: имущество (в евро)

«Больше всего вопросов у жителей возникает в связи с доходами. Спрашивают, какими должны быть доходы, задают вопросы о заполнении декларации – оказывается, ГНИ не всегда доходчиво объясняет, как их надо заполнять. В декларации есть три графы – «Доходы», «Уплаченный подоходный налог» и «Чистые доходы». Мы видим, что жители неправильно заполняют декларацию: из доходов вычитают подоходный налог и указывают результат. Но на деле из доходов надо вычитать не только ПН, но и содровские налоги, поэтому люди часто не обращаются за помощью, думая, что их доходы превышают установленные размеры», – заметила Казлаускене.

Специалисты отмечают, что в Вильнюсе жители стали реже обращаться за такой помощью.

«В настоящее время одинокому человеку компенсируют часть кредита размером не больше 53 000 евро, а семье – 87 000 евро. Но сейчас цены так выросли, что за такие деньги купить жилье непросто», – сказала Казлаускене.

По этой причине Vilniaus miesto būstas в прошлом году просила Соцмин инициировать поправки к законам и увеличить максимальные суммы, чтобы кредит для семьи составлял 100 000 евро.

«Неоднократно люди получали субсидии, но не могли ими воспользоваться, потому что не нашли в Вильнюсе жилья за 87 000 евро, под которое банк дал бы кредит», – заметила Казлаускене.

Самую большую субсидию – 30% от суммы – могут получить оставшиеся без родителей или опекунов лица младше 36 лет или семьи с 3 и более детей или семья с ребенком-инвалидом, или одинокие родители (опекуны).

Молодой семье с двумя детьми оплачивают 25% кредита, с одним ребенком — 20%, без детей — 15%.

Желающие получить субсидию должны обратиться в Vilnius miesto būstas и предоставить следующие документы:

  • годовая декларация (форма FR0001) об имуществе человека или семьи (включая полученные доходы) и подписи всех совершеннолетних членов семьи;
  • при необходимости перечень доходов, которые не включены в доходы лиц и семьи;
  • выписка из реестра недвижимого имущества «Центра регистров» о имеющемся в семейной собственности или находящемся в собственности в течение последних 5 лет недвижимом имуществе с оцененной средней рыночной ценой (требуется информация об имуществе всех членов семьи (включая детей). Если у семьи нет имущества, необходимо предоставить справку, подтверждающую это;
  • копии документов всех членов семьи (паспорта или удостоверения личности, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей);
  • документы по мере необходимости: копии документов, подтверждающих статус лица, оставшегося без попечения родителей; приказ директора администрации самоуправления об установлении временной опеки; решение суда об установлении постоянной опеки;
  • справка об инвалидности или уровне трудоспособности;
  • документы, подтверждающие, что мать или отец, опекун (попечитель) фактически самостоятельно воспитывают ребенка (детей), на которым (которыми) установлена ​​постоянная опека (попечительство): документы, подтверждающие факт смерти одного из родителей, одного из опекунов (попечителей) (например, свидетельство о смерти или выписка из Регистра жителей Литовской Республики); решения суда относительно: расторжения брака и (или) определения места жительства ребенка и (или) присуждения алиментов на содержание ребенка; одному из родителей бессрочно ограничены родительские права; признание одного из родителей недееспособным; подтверждение договора о содержании ребенка (детей); определение места жительства ребенка (детей) и (или) назначение содержания, если ребенок (дети) родился у лиц, не состоящих в браке, а в записи о рождении ребенка (детей) указаны оба родителя; признание одного из родителей пропавшим без вести; решение суда, по которому один из родителей назначено наказание, связанное с лишением свободы.

Документы можно подать в Vilniaus miesto būstas, подключившись к интернет-порталу vmb.lt и заполнив форму заявления (BP-1) Dėl paramos būstui įsigyti (gauti subsidiją) «О помощи на приобретение жилья (получение субсидии)». Можно также отправить электронное письмо по адресу: [email protected] или заказным письмом по почте: Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius. Можно также подать прошение по прибытии в Центр обслуживания клиентов Вильнюсского городского самоуправления, пр. Konstitucijos, 3.

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