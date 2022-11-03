Началась акция Garažiukas – Kaminukas 2022

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды проводят второй этап кампании Garažiukas – Kaminukas 2022. Кампания будет проходить весь ноябрь.

Природоохрана проверит компании и частных лиц, занимающихся ремонтом и разборкой автомобилей.

Особое внимание будет уделяться тому, законно ли осуществляется деятельность, правильно ли работники обращаются с отходами работы, и не используются ли отходы при отапливании помещений.

Всю полную информацию можно найти на странице Департамента охраны окружающей среды