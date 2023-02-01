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Началось рассмотрение первых заявлений на получение вида на жительство в Литве, которые поданы за рубежом

Автор RADIO•R
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Началось рассмотрение первых заявлений на получение временного вида на жительство в Литве, которые были поданы за рубежом. Об этом сообщил Департамент миграции.

Началось рассмотрение первых заявлений на получение вида на жительство в Литве, которые поданы за рубежом

Началось рассмотрение первых заявлений на получение вида на жительство в Литве, поданных за рубежом. Фото — nedelia.lt

Сотрудники Департамента приступили к обработке первых заявлений на получение ВНЖ, поданных через компанию VFS Global. Она выступает посредником по визовым и иным вопросам в разных странах мира.

С начала года через VFS Global было получено 310 заявлений на получение ВНЖ в Литве. Их можно подавать в 34 странах мира.

Первое заявление получено в Турции. Там же подано наибольшее количество заявок — 63.

Кроме того, 51 заявление подано в Индии, 37 — в Непале, 36 — в ОАЭ, 25 — в Кыргызстане.

Во всех случаях решение о выдаче или невыдаче разрешения на временное проживание принимают специалисты Департамента миграции, которые проверяют подлинность и обоснованность заявления.

Срок рассмотрения заявлений составляет от 1 до 3 месяцев.

Информация о том, как подать заявление

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Началось рассмотрение первых заявлений на получение вида на жительство в Литве, которые поданы за рубежом

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