День рекордов, тракайский автовокзал, ёлка Паневежаса и другие новости

18 ноября в Литве отмечается День рекордов. По этому случаю в Литве планируют поставить несколько рекордов. Так например колясочник Марюс Монтикас с 7:00 до 12:00 будет стремиться преодолеть самое длинное расстояние в инвалидной коляске за 5 часов. Рекорд он будет ставить на велосипедном треке Паневежской спортивной арены. Заключенные каунасского следственного изолятора будут создавать из оригами самый большой лотос. В Мариямполе солдаты планируют установить рекорд по самым массовым отжиманиям. По предварительной информации должно участвовать около 400-500 человек. Община деревни Дегайчяй (Тельшяйский район) попытается доказать, что создала самый тяжелый велосипед в Литве, а возможно, и в мире. Община Шилуте попытается установить самый массовый рекорд по поеданию сырной палочки PIK-NIK.

В этом году, как и в прошлом, Литва заняла 32-е место из 133 стран в Мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере привлечения талантов, свидетельствуют данные о способности стран привлекать и удерживать квалифицированную рабочую силу, опубликованные бизнес-школой Insead. Среди стран Балтии Литва в этом году, как и в прошлом году, оказалась на самом низком месте. В этом году Эстония поднялась с 22-го на 20-е место, а Латвия сохранила 31-е место.

В среду в Вильнюсе в кафе «Mano Guru» собралась группа Дедов Морозов (Kalėdų seneliai), подписала декларацию праздников и объявила о начале ожидания Рождества. Во встрече приняли участие Деды Морозы Вильнюса, Тракай, Дед мороз узкоколейной железной дороги, а также другие Деды Морозы.

Публичная художественная галерея под открытым небом в столичном микрорайоне Паупис, пополнилась двумя новыми произведениями искусства — это скульптура Rytmetis скульптора Донатаса Янкаускаса-Дуониса и Rieduliai художника по свету Линаса Кутавичюса.

Работники социальных сфер, а также работники сферы культуры, принадлежащие муниципальным учреждениям, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Вильнюсе.

Вильнюс оказался в числе 25 городов Европы, которые рекомендуют посетить в праздники. В статье американского издания House Beautiful пишут, что вильнюсская елка — одна из самых красивых в Европе, предлагается посетить рождественскую ярмарку. Вильнюс оказался и в списке National Geographic Traveler, который издание составляет раз в год Best of the world: 35 destinations for 2023 and beyond.

Этот список составляют эксперты, оценивающие направление поездок по пяти категориям: культура, природа, приключения, общество и семья. В конце октября о Вильнюсе писали и в статье Trip Advisor. Он выделен в числе 6 рекомендуемых направлений этой осенью. Указано, что Вильнюс — один из самых зеленых городов Европы, его Старый город включен в список наследия ЮНЕСКО. Согласно данным, Вильнюс попал и в поле зрения американского Frommer’s – столица Литвы включена в список лучших направлений для путешествия в 2023 году. Упоминается приближение 700-й годовщины столицы Литвы и множество связанных с ним мероприятий, вкусная еда, удивительная архитектура.

Самоуправление Тракайского района сообщает, что сегодня состоялось официальное открытие нового тракайского автовокзала.

В Паневежисе начало рождественского периода будет объявлено 2 декабря в 18 часов — на площади Лайсвес зажгутся огни на городской елке, откроется ярмарка. В программе праздника — выступление танцевального коллектива Tavo fortūna, Вайдаса Дзежульскиса с группой Hope. А кульминацией праздника станет показ студии огненного шоу Liepsnose. Праздничные украшения в Паневежисе пробудут до 8 января.

Владельцам жилья, предоставленного беженцам из Украины на данный момент будет выплачено около 8 млн. евро, сообщает Соцмин Литвы. Сейчас в Литве проживает больше 65 000 граждан Украины, получивших убежище, пока число приезжающих особенно не увеличивается.

За год враждебность жителей Литвы по отношению беженцам снизилась, но несколько возросла по отношению к проживающим в стране русским жителям. Такие данные показал опрос, проведенный по заказу неправительственных организаций Diversity Development Group, результаты которого были представлены в среду. 79,7% участников опроса поддерживают прием беженцев из Украины, спасающихся от войны, начатой ​​Россией. Результаты опроса показывают, что количество людей, не желающих жить по соседству с местными русскими, увеличилось — с 6,2% в 2021 году до 16% в 2022 году.