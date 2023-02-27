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Организация «Белые перчатки» приглашает наблюдателей на выборы

Автор RADIO•R
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Общественная организация «Белые перчатки» (Baltosios pirštinės) проводит открытую регистрацию для желающих стать наблюдателями на предстоящих выборах в местные самоуправления и мэров.

Организация «Белые перчатки» приглашает наблюдателей на выборы

Действующее уже несколько лет законодательство, согласно которому наблюдателями на выборах могут быть граждане, направленные неправительственными организациями, дает каждому право участвовать в наблюдении за выборами и обеспечивать их прозрачность.

Независимые наблюдатели на выборах после подтверждения их регистрации получают удостоверения наблюдателей, выдаваемые Центральной избирательной комиссией. Эти удостоверения дают им право наблюдать за всеми этапами голосования.

Наблюдатели на выборах могут обеспечивать прозрачность во время предвыборного голосования в органах местного самоуправления, специальных пунктах (дома престарелых, тюрьмы, больницы и т.д.) и в домах, а также наблюдать за процессом выборов в округах и процедурой подсчета голосов после голосования.

Независимыми наблюдателями на выборах могут стать совершеннолетние лица, которые не состоят в политических партиях, не занимаются политической агитацией, не работают на должностях политического доверия или в избирательных штабах и не ведут предвыборную агитацию.

Наблюдатели-добровольцы следят за соблюдением законов и других правовых актов во время голосования, за четкой работой избирательных комиссий, фиксируют возможные нарушения и сообщают о них в компетентные органы.

Регистрация наблюдателей проводится онлайн до 27 февраля: baltosiospirstines.lt/registracija.

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