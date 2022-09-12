«Отношение с городом – это отношения с людьми, которые в нем живут». Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Ольга Угрюмова

Гостья подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – журналист «Радио ЛРТ» Ольга Угрюмова. Она рассказала о Вильнюсе еврейском и французском. О Вильнюсе кинематографическом. О графе Потоцком и Вильнюсском Гаоне. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашей гостьей слушайте в подкасте RADIO•R.

Listen to «Ольга Угрюмова: «Отношение с городом – это отношения с людьми, которые в нем живут» // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

Об отношениях с Вильнюсом

— Вильнюс для меня — это особое место. Вообще, отношение с городом – это, прежде всего, отношения с людьми, которые живут в городе.

И у меня отношения с городами строятся так: вот если в этом городе живут любимые мне люди, дорогие, то, естественно, я уже начинаю любить этот город.

Вильнюс – он особый. В нем сочетание разных культур – это же ценность, глубочайшая ценность!

О кино и кинозвездах

— Снимался какой-то сериал — по-моему, про королеву британскую. И в этом сериале, кстати, в массовке снимался мой дядя. И Джереми Айронс. И вот мы с подружкой идем по Старому городу. И тут какие-то маленькие собачки нападают на нас, начинают лаять. А мы расстроены ужасно: ну вот, какие-то гадкие собачки. Поднимаем голову — стоит Джереми Айронс и начинает извиняться перед нами. Это оказались его собаки. И мы сказали: «Ой, ну что вы! Нет-нет, пожалуйста-пожалуйста, пусть лают!». …

Город маленький, провинциальный, но в этом его прелесть и его многоликость.

И город стал такой визитной карточкой. Вот смотришь любые сериалы — британские, голландские, — и ты узнаешь улицы города, и ты понимаешь: ну это же ценность какая. Вот видите, какие мы.

То есть, советское прошлое — можно снять. Средние века — пожалуйста!

— И Хелен Миррен можно встретить.

— И Хелен Миррен, да. Кстати, самое удивительное, мой дядя когда снимался в сериале, Хелен Миррен играла королеву. И он попросил сфотографироваться с ней. Она говорит: «Да, конечно, пожалуйста». Но самое удивительное, ведь ее фамилия – Миронова. Настоящая. И он ее спрашивает: «А вы говорите по-русски?». Она говорит: «Ну, немножко».

И во время перерыва на обед она спросила свою помощницу, что сегодня на обед. Та ей сказала что-то по-английски.

А она так вздохнула — и сказала по-русски: «Ах, опять эти сосиски!»

И дядя говорит: вот тут я понял, что, действительно, — корни. Вот, понимаешь, — русская женщина!

Бродский, Милош, Достоевский и другие

— Что касается Бродского — ведь практически весь центр города, Ужупис, — ведь там он ходил. Там он гулял. А Чеслав Милош? Боже мой, это же величина, да? И масса других. Если говорить раньше еще — Достоевский у нас останавливался, там, на Ратушной площади. И есть гостиница — была гостиница, — в которой останавливался Достоевский со своей супругой. Они возвращались из Западной Европы в Москву.

Граф Потоцкий и Виленский Гаон

— Это единственный человек, граф польского происхождения, который принял иудаизм. Вот он проникся так идеями иудаизма, и он решил стать иудеем. Естественно, в то время это наказывалось. И он был знаком с Гаоном Виленским. Ну, понятно, какое это было знакомство. Попасть на аудиенцию к Гаону Вильнюсскому – это, наверное, равносильно если сейчас попасть на аудиенцию к Папе Римскому. Но не потому, что к нему никого не пускали, а потому, что он был очень занят. Он посвящал все свое время изучению Торы и комментариям к Торе. …

Французский Вильнюс

— Если бы надо было показать гостям французский Вильнюс — с чего бы ты начала?

— Я бы начала, прежде всего, с места, где сейчас Французское посольство. Ведь они его не просто так получили. Это очень дорогое место для Франции, там останавливался Стендаль. И поэтому французы попросили Литву, что вот мы хотим именно здесь чтобы было наше посольство.

Что касается Наполеона и его солдат. Ведь многие солдаты были в ужасном положении и состоянии. И они уже не могли идти с Наполеоном. Они оставались здесь, их выхаживали местные женщины. Они оставались, у них возникали семьи. Если даже несколько лет назад — ну, я думаю, что может быть и сейчас — в наших антикварных лавках, магазинах, можно найти мебель, которую создавали французские мастера. Французы, которые оставалсь здесь, в Литве. И вот чтобы как-то прожить, они делали мебель. И эта мебель есть еще.

Белорусский и украинский Вильнюс

— Город — это люди. А люди — вот, пожалуйста, из Беларуси. Молодежь. Удивительная молодежь! Общаясь с ними, я вижу, во-первых, — они любят свою родину, они хотят вернуться. Но они уже – часть нашего города. И они привнесли что-то свое и замечательное.

Что касается украинского Вильнюса — ну ведь начнем с того, что украинский Вильнюс, мне кажется, еще с тех времен, — ведь в Вильнюсе учился Тарас Шевченко. С украинцами мы были в одном Великом княжестве Литовском. Веками.

— До Черного моря.

— Да.

Что обязательно должно быть в нашем городе через 700 лет?

— Люди. Разные люди. Люди, которые любят этот город и болеют [за него].

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/