Природоохрана: акция «Лосось», конфискованные животные и обыкновенный бук

В лесах Литвы можно увидеть необычное для нашего региона, но часто встречающееся в Южной и Центральной Европе дерево — бук обыкновенный. Не так давно ученые определили, что северная граница этого дерева проходит на юге Литвы. Но по мере потепления климата ареал произрастания бука начал занимать все большую часть нашей страны. В настоящее время сотрудники Гослесничества собирают семена этого редкого для литовских лесов дерева, бука. Весной из них будут высажены новые деревья, которые пополнят литовские леса.

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Во вторник сотрудники Клайпедской инспекции по охране живой природы во время акции «Лосось» выявили три серьезных нарушения рыболовства в Клайпедском районе.

«Цель природозащитных рейдов — не количество протоколов или штрафов. Самое главное — чтобы в Литве росла культура рыболовства и тем самым уменьшалось количество браконьеров. Для того чтобы ресурсы лосося восполнялись, особенно важно охранять их в период нереста, поэтому, если вы заметите случаи незаконного вылова, торговли лососем или тайменем (šlakys), просим немедленно сообщить в службу экстренной помощи по номеру 112», — говорит сотрудник Клайпедской инспекции Миндаугас Салис.

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Инспекторы по охране дикой природы конфисковали в парке Raubonių девять животных, которые содержались с нарушением требований законодательства и без необходимых документов. Из парка вывезли двух бурых медведей, четырех рысей, макаку-резус, филина и лесную куницу. Макаки и рыси переданы в Литовский зоопарк, медведи — Žvērinčių, филин и лесная куница — в центр по уходу за животными Nuaras. Природоохрана напоминает, что перед приобретением диких животных лучше консультироваться с сотрудниками Департамента охраны окружающей среды.

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Весной этого года после пожара на складе компании Veiverių skonis растительное масло и продукты его переработки попали в пруд Вейверю и окружающую среду. В ходе расследования сотрудники природоохраны осуществляли надзор за тем, как предприятие проводит работы по ликвидации загрязнения. Дополнительные пробы, которые были взяты в октябре, показали, что жира больше нет, загрязнение окончательно устранено.

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Как и каждый год, с 14 по 20 ноября географическое сообщество приглашает принять участие во Всемирной неделе знаний о географии. В течение этой недели состоятся различные мероприятия: встречи, занятия, поездки, походы, фильмы, мозговые штурмы, лекции и др. Информация размещается на страницах университетов и других сообществ в фейсбуке (LGD, JGK, VU, VSTT Nacionalinio lankytojų centras)