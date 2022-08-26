«У ромов есть третий глаз, о котором они не знают». Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Иштван Квик

Гость сегодняшнего подкаста «Вильнюсу – 700 лет» — музыкант Иштван Квик. Он рассказал о жизни ромов в Вильнюсе. О стереотипах, связанных с этим народом, и о том, как их разрушить. О цыганских гаданиях и о фестивале GYPSY FEST 2022. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIOR.

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О ромах и о таборе

— Есть у нашего народа такая магия, что они если дружат — то они дружат всей душой, всей своей страстью, всей преданностью и честностью. И поэтому любые проблемы настоящий друг — ром — всегда пытается решить.

— Чему учили в таборе в детстве Иштвана? Зачем ты ездил в табор? Людям интересно понимать, что у нас у всех есть стереотип о том, что в таборе что-то страшное происходит.

— Нет, на самом деле, все не так, и сейчас мы ломаем все стереотипы: этого не было! И не было никаких гадостей, о которых пишут. В таборе жили замечательные люди. Он был настолько зеленый и красивый, они жили так компактно, эти маленькие домики… я вспоминаю все до дрожи в теле. На самом деле, ты приезжал в табор — будучи ром или не ром — тебя должны были всегда угостить чашкой вкусного чая. И потом только спросят: что? Что случилось, почему ты пришел? В таборе побывали даже знаменитые музыканты. Побывали и Валерий Леонтьев, и Боярский. Они ехали просто в табор побыть, они жгли костры и сидели с ромами, брали гитару и пели. Это правда было. В табор почему мы ехали? Потому что в таборе собирались все. Какой-нибудь разговор, или какой-нибудь цыганский суд — ведь он есть до сих пор. А свадьба — где? В таборе. А где будет решаться вопрос? В таборе. Давай поедем в табор, посмотрим что происходит, мы ничего не знаем. Табор был местом, где все узнавали, что происходит в нашей ромской жизни.

— А насколько верна история, что гадания важны для цыганской общины?

— Это еще один стереотип, который нужно ломать. Мы не будем сейчас говорить, что если это цыгане — то они гадают, и умеют это делать. На самом деле, они не знают, что они умеют.

Когда мы говорим, например, с профессорами ромской культуры, с самими ромами, они говорят, что у ромов есть третий глаз, о котором они не знают.

О музыке

— Самый гонимый народ, и самый дискриминируемый. Евреи. Цыгане. Чернокожие. Сколько боли, сколько гонений, сколько мучений и сколько жертв в мире. Почему такая прекрасная музыка? Отчего она рождается? Вот ответ. И оно передается генетически. То есть, мой сын, и мой внук, — он, может быть, и не пережил все эти гонения и все мучения. Дай бог, чтобы это никогда не повторилось. Но поет он так страдательно, и мучительно, и от души!.. Тот же соул, R&B, Джанго Рейнхардт, испанцы-каталонцы (это те же цыгане). Тот же русский романс — никакой он не русский, это цыганский романс. Те же балканские Бреговичи… Будем честными: давайте, ломаем эти стереотипы! — ромы — они, как губка, впитывают все самое прекрасное из страны, и все это «произносят» через себя.

О еде

— …Караимы Литвы подарили Литве кибинай. Кто-то придумал, как делать цепелины. У кого-то мы фляки любим позаимствовать. Евреи пекут бейгели — и все их кушают…

— А мы взяли все! И бейгели, и цепелины, и борщи. Все! Цыгане готовят абсолютно все. Они едят абсолютно все. Но делают это по-своему.

О жизни и о бизнес-инкубаторе

— Особенность ресторана Gypsy Lounge & Grill — в том, что это не столько бизнес-модель, сколько бизнес-инкубатор для тех людей, которые никогда не работали. Для тех людей, которые не знают, как начать работать и как можно вообще работать, поскольку ты ром, на тебе есть штамп, и ты должен либо где-то подрабатывать, либо работать нелегально. […] Ромов не берут на работу. Это факт. Мы должны все это признать. Их просто не существует. Мы решили: если гора не идет к Магомеду, давай Магомед пойдет к этой горе. И мы решили наоборот. Разве это не решение проблемы? Совсем недавно мы с коллегой полетели в Эстонию — представить свой проект. Даже те страны, где живет намного больше ромов, чем у нас, не имеют таких моделей. И они хотят позаимствовать у нашего маленького города модель вот такого успешного продвижения ромов.

О Вильнюсе

— В Вильнюсе живет очень много национальностей, которые — каждая — приносят свой вклад. […] Когда мы заходим в сад и видим миллион разных цветов, — мы не устаем находить все новые, новые и новые. И все это дает новые плоды. То же самое с национальностями. В Вильнюсе, насколько я знаю, живет более 150 национальностей.