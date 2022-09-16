Вильнюс — абсолютно европейская столица. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Виктория Чмилите-Нильсен

Гостем подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стала председатель Сейма Литовской Республики, председатель Движения либералов Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Она рассказала о шахматном Вильнюсе, о том, чем занимается после работы, а также о том, почему Вильнюс ей ближе, чем Рига . Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью вы можете послушать в подкасте RADIO•R.

Listen to «Виктория Чмилите-Нильсен: «Вильнюс — абсолютно европейская столица». // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

Вильнюс и шахматы

— Можно сказать, что все мои главные победы, детские, — они в Вильнюсе произошли. Самые главные соревнования в шахматном клубе, который рядом с Лукишской площадью находится — находится и по сей день, и мои такие медали, которые открыли мне путь потом, позже уже, на международную арену. Они все были в Вильнюсе достигнуты.

Для меня, безусловно, Вильнюс — очень шахматный город.

Он шахматный потому, что когда я организую какой-то симультан (сеанс одновременной игры — ред.), меня приглашают поиграть просто, скажем, на улице где-нибудь, в парке, всегда находится очень много любителей шахмат. И, пожалуй, наибольшее впечатление на меня — но не только на меня, но и на других шахматистов-профессионалов, произвело то мероприятие, которое мы организовали пару лет назад. Когда в шахматы играли — такой делали огромный симультан с сотней досок. Это был совершенно рекордный симультан. Я, конечно, не одна его давала. Там было еще несколько гроссмейстеров, играющих за литовскую команду, и мой муж тоже играл. Но вы можете себе представить — сотня людей пришла. И если бы было больше досок, было бы еще больше участников. Мы играли почти целый день, была очень хорошая погода, очень много улыбок, всем это понравилось.

И если бы такая возможность повторилась, я бы обязательно снова сыграла три сотни досок.

Детство и Вильнюс

— В детстве я очень часто сюда приезжала, потому что сестра моей мамы, мой двоюродный брат и двоюродная сестра, жили — и по сей день живут — здесь. И мы приезжали к ним в гости. И это было, пожалуй, одним из самых светлых детских воспоминаний. Я родом из Шяуляя, моя жизнь протекала там, но всегда, в Вильнюс приезжая, мы, конечно, ходили на прогулку в Старый город. И до сих пор мне, пожалуй, Кафедральный собор, Katedra, — это что-то такое, что производит каждый раз впечатление. Каждый раз когда туда приходишь, думаешь, насколько все-таки красивый Вильнюс город. Какой он — Старый город особенно — он такой элегантный. Он не слишком большой, но в нем столько маленьких улочек, по которым можно часами гулять. И как в детстве я это делала, так и теперь, по сей день, делаю всегда, когда есть на это время.

Это был город, где я готовилась к самым важным стартам. И когда возвращалась домой — обычно из других стран, — с победами, с медалями, я всегда знала, что именно в Вильнюсе была проделана эта работа, которая мне и помогла достичь того, что я достигаю.

Дети и Вильнюс

— Мой сын — к моей большой радости — выбрал из Шяуляя переехать в Вильнюс. Это сын Александр, второй сын по очереди. У меня четверо сыновей. Марюс, восьмилетний, он уже пойдет во второй класс в Вильнюсе. А Александр, которому восемнадцать, будет учиться в Вильнюсском университете. Он будет изучать математику. И вот как раз на днях приезжает со всеми своими вещами, и начнет уже понемножку привыкать жить в Вильнюсе. Он очень ждет этого изменения. И, по-моему, ему здесь понравится. […]

Боюсь, что не обязательно реализуется такая моя материнская надежда, что раз он будет жить здесь, рядышком, мы будем проводить много времени вместе.

Потому что он собирается, конечно,.. — студенческая жизнь, она вовлекает.

Вильнюс — семейный город?

— По-моему, в практическом смысле, — да, это семейный город. В летнее время, в теплое время года, он достаточно зеленый. И, скажем, там где мы проводим время, совсем недалеко Вингио парк. И, конечно, есть много таких мест, куда можно просто с детьми пойти и заняться спортом, или качели есть, — и все это совсем недалеко. По-моему, для детей тут довольно удобные условия. Даже не обязательно куда-то далеко ехать, за город, чтобы искать такие места. В конце концов, вот, скажем, с первоклассником мы очень часто ходим даже на площадь Лукишкю. Там встречается много детей, они бегают, идут к фонтану, и прекрасно проводят время.

На мой взгляд, в этом и есть красота Вильнюса. Что, с одной стороны, это, конечно, столица. Вся жизнь тут кипит. Но, с другой стороны, — она такая компактная, она достаточно небольшая и уютная. То есть, как столица — это маленький город. Но в нем есть все, что нужно для удобной комфортной жизни.

«Многокультурность и европейскость» Вильнюса

— Вильнюс всегда был многокультурным. Он был открытым городом.

И, действительно, для меня это, пожалуй, и есть — наряду с красотой Старого города, с открытостью людей, с ощущением свободы, — именно эта многокультурность — это то, что делает Вильнюс таким неотразимым.

Скажем, в нашей семье мы говорим на трех языках — на литовском, английском и датском. И мне очень приятно видеть, что когда с семьей идем по улице и общаемся, также другие члены моей семьи себя чувствуют здесь комфортно. Потому что никого не удивляет речь другая, и можно договориться на разных языках. На мой взгляд, это огромный плюс. Он говорит о многом, очень хорошо характеризует тут живущих людей как открытых, как раскрепощенных. И это — то качество, которое мы должны хранить, беречь, и передавать своим детям. Я надеюсь, что Вильнюс всегда будет таким.

Для меня Вильнюс — это абсолютно европейская столица.

И, как я говорила, я в юности ездила по разным европейским странам. Пожалуй, в шахматы играла практически всюду. И чувствовала себя почти как дома — и в Германии, и в Испании, и в Италии, Франции. Всюду было что-то, куда я часто возвращалась. Потому что бывали какие-то турниры, куда надо было ездить каждый год.

Но, честно говоря, такого домашнего чувства, как в Вильнюсе, я не чувствовала нигде.

Общественный транспорт Вильнюса

— Я очень часто ездила поездом. Практически по три-четыре раза в неделю ездила домой, в Шяуляй. То есть, работа в поезде… — это был мой рабочий офис порой. Я даже в какой-то мере по этому соскучилась. Потому что у нас хорошее сообщение между Вильнюсом и Клайпедой. Как раз Шяуляй является одной из точек, где останавливается этот прекрасный, действительно очень удобный, поезд. И там я очень часто бывала.

Что останется в Вильнюсе через 700 лет?

Я очень надеюсь, что сам город останется таким, каким мы его знаем. И любим.

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/