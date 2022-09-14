Вильнюс — это культурная столица для белорусов. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Евгений Соленков

Гостем нашего подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стал ведущий и блогер Евгений Соленков. Он рассказал о белорусском Вильнюсе и о том, почему белорусы считают Вильнюс своей культурной столицей. А также о том, почему Вильнюс стал городом для жизни. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIO•R.

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Контрасты. О Вильнюсе и о переезде из Беларуси

— Впервые когда я попал в Вильнюс, для меня вообще Литва казалась невероятной заграницей. Я живу от Вильнюса в ста километрах. Родина моя — город Лида.

Вот эти 100 километров — расстояние небольшое, но такое ощущение, что ты преодолеваешь это расстояние не на автобусе, а на машине времени.

Потому что попадаешь совсем в другую среду. Когда я впервые попал в Вильнюс, у меня было очень двоякое ощущение. Сначала вот это вот ощущение заграницы: во-первых, литовский язык. Русский язык звучал гораздо реже, чем он звучит в 22-м. Это нужно признать. И немножко другой уклад жизни. Какое-то ощущение большей свободы. И это скажет любой белорус, который приезжал в Вильнюс, который переехал в Вильнюс, после 20-го которые приезжали. Ощущение свободы. …

Выбор товаров был — не намного больше, чем в Беларуси. Но вот внешне — визуально — город мне казался очень грустным.

И я не мог понять: а чего ж все так плохо выглядит, если в Европе так хорошо?

Я просто дальше Литвы нигде не был, поэтому это — серьезно — мое первое впечатление.

Сейчас, спустя пятнадцать лет, я это рассказываю всем белорусам, — это просто колоссальные изменения. Город меняется на глазах. Очень легко это оценить и заметить весной, где-то в мае. Потому что когда сходит вся слякоть, вот эта серость уходит, чуть-чуть добавляется зелень. И ты понимаешь, что город настолько меняется! Строится современно, красиво. Меняется логистика в городе, транспорт, добавляются какие-то адекватные развязки, делаются пешеходные улицы. Вот Вильнюс для меня — я работаю на канале Сергея Тихановского «Страна для жизни» — а Вильнюс для меня — это вот реально город для жизни.

Я обожаю этот город и очень счастлив, что он быстро и качественно меняется!

Юстинишкес. Чего не хватает в микрорайоне?

— Я живу в Юстинишках — вот в этих, еще советских, домах. Там кое-что строится новое, очень симпатичное. Опять же, будет проблема с парковками. Вот для меня, опять же, очень непонятно. Вильнюсские власти прекрасно все делают в центре. Вот это озеленение, которое придумали. Я сначала думал: какая-то глупость. Зачем еще на дороге деревья высаживать? И так хватает. Сейчас смотришь — результат радует глаз. Но во дворах есть большая проблема. И не надо говорить, что — ну, все в порядке, там строится. Вот в моем дворе, и во всех соседних дворах, до сих пор вот эти покосившиеся, огромные, высокие бордюры, рассчитанные на «Волгу», которая может подъехать — и ничего себе не сломать. С парковками — беда.

Успел ли узнать Вильнюс за 15 лет?

— Я посмотрел не весь Вильнюс. Меня радует, что с Вильнюсом можно знакомиться каждый год заново. Это к тому, насколько меняется городское пространство. Как появляются какие-то новые районы, в неожиданных местах. Вот Паупис, казалось бы. Там же, я помню, кошмар был, ничего не было. А сейчас — элитный район с вот этими всеми местами, где ты можешь посидеть на фуд-корте, почилить, и так далее. И это же не единственный пример.

Поэтому Вильнюс — это город, с которым можно каждый год знакомиться заново.

Белорусы и Вильнюс

— Культурное разнообразие — это очень здорово. Кроме финансовой выгоды — живая музыка, культура, это все да. Выставки, перформансы — это все да. Но это — такое взаимовыгодное сотрудничество. Литовцы могут ознакомиться и с белорусской культурой. И понять, что Беларусь — это не картошка и Лукашенко. Мне кажется, что это такой просветительский момент.

Я утверждаю, что белорусы — мы не бульбаши по сравнению с литовцами. Потому что количество блюд из картошки — и тех блюд, когда в картошку прячут мясо, — это Литва чемпион просто! Мы в Беларуси отдыхаем.

Белорусская школа в Вильнюсе. Это вообще странно, если бы ее не было. И даже не сейчас, а в целом, во все годы. По переписи, конечно, в Вильнюсе — не такой большой процент белорусов. Но, откровенно говоря, в абсолютном большинстве случаев, когда я говорю с местными жителями, которые называют себя поляками, и убеждены, что говорят на польском, я слышу просто немножечко белорусский с польским акцентом. Эта история — и с западной Беларусью. Потому что у нас очень много польских деревень, и когда ты спрашиваешь: почему вот вы себя поляками называете? Они говорят: «Потому что у нас костел есть».

О КВНе

— Юмор — это же твой бэкграунд. Та литература, на которой ты рос, фильмы, твое окружение, социальные слои, в которых ты варился и переживал, какая-то ментальность народа, с которым ты живешь. Когда я приехал в Вильнюс, в первое время было сложновато. Потому что я не понимал, почему хохочет зал на какие-то моменты, которые мне казались: ну да, это так… Здесь, внутри, есть свои переживания на культурной почве, на исторической. На отношении: «русские литовцы» — и «литовские литовцы» (русскоязычные литовцы — и, скажем так, литовскоязычное население). Для меня это были новые темы, и я поэтому иногда удивлялся: что здесь смешного?

Потом ты начинаешь понимать: да, да-да-да, это очень забавные моменты. Вот эта смесь литовско-польско-русская-белорусская — это, конечно, очень здорово.

А так, в целом, мы же шутили на обычные, бытовые какие-то вещи.

Где белорусам в Вильнюсе подышать «домашним» воздухом?

— «Домашний воздух» — он же там, где ты со своими домашними и дышишь. […] Белорусы окружали всегда, белорусская речь — она всегда была рядом, белорусская думка, белорусская мысль — она всегда присутствовала. И я себя в Вильнюсе белорусом чувствую гораздо больше и ярче, чем в Беларуси все свои 18-19 лет жизни.

Но очень не хочется, чтобы Вильнюс превращался в такое эмигрантское какое-то гетто. В хорошем смысле слова. Мне кажется, что очень важно — и это то, что я не делал в достаточной степени, потому что все мое окружение в Вильнюсе — это были все-таки русскоязычные. Я до сих пор не говорю хорошо на литовском. Мне стыдно, я все признаю. Будем обвинять окружение и мою лень.

Важно, чтобы белорусы, приезжая сюда, не замыкались в своих белорусских пространствах. Потому что это уникальный шанс для всей эмиграции — не только посмотреть и понять прелести Еврозоны, … нам нужно говорить с литовцами, быть с литовцами, ходить на их мероприятия, посещать всевозможные культурные пространства…

Что в Вильнюсе лучше всего?

— Мне нравится в целом архитектура города — не только старого, но и нового — и то, как планируется застройка города. Очень здорово. Нет этих безумных каменных столичных джунглей, которые могут быть.

Вильнюс невероятно удобен — в том плане, что это столица, город возможностей, и все здесь есть. При этом он не тесный. Нет ощущения, что над тобой висят вот эти «человейники», муравейники бетонные. И вот в этом плане очень круто сделан город!

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/