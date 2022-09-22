Вильнюс — музыкальный город. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Макс Мельман

Гостем подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стал музыкант Макс Мельман. Солист группы Biplan вспоминает о своем детстве. Рассказывает о том, насколько музыкальный наш город и какие улицы можно считать родными для Biplan. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью вы можете послушать в подкасте RADIO•R.

Listen to «Макс Мельман: «Вильнюс — музыкальный город». // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

Погулянка и многонациональный двор

Я родился практически в сердце Вильнюса. Мне кажется, эту улицу можно приобщить к Старому городу. Это улица Басанавичяус. Большая Погулянка. То есть, весь тот район, как я шучу, — это моя территория.

Двор — многонациональный абсолютно. На всех языках говорили. Там жили и литовцы, и русские, и евреи, и поляки — очень дружный был.

О Вильнюсе и музыке

Вильнюс — город музыкальный. Как музыка появилась в моей жизни — я даже не знаю. Просто это было с самого детства. Музыка слушалась у нас в доме. Причем — тоже самая-самая разнообразная.

Мои родители вложили в меня немало неплохой музыки. Что там уже говорить, если вся беременность мамы мной прошла под Jesus Christ Superstar с бабинного магнитофона.

Это были и Битлы тоже, это были барды — Высоцкий, Окуджава, Галич, — классическая музыка. В общем, в меня было вложено немало хорошего.

Biplan. Начало.

Начинали мы, конечно, дома. Это была, опять же, мечта. Это было дикое желание стать музыкантами. Не умея при этом — пока еще — играть хоть мало-мальски.

Но были гитары. Гитара моего брата, кто-то приносил еще свою гитару. И — так вот, понемножку, понемножку, играя дома, собираясь…

Это была та же самая моя квартира на Басанавичяус. Квартира нашего гитариста — моего двоюродного брата Олега на Жверинасе. Квартира нашего в то время басиста и нашего хорошего друга Артема в Виршулишках, около «Мады».

Сначала мы играли исключительно на русском. Потом — первый наш альбом был с названием «Банзай», и он звучал на английском языке.

То есть, английский такой — очень примитивный, но тем не менее. Потому что году в 94-95-м, в принципе, это было на волне — все пели на английском… Были такие чаяния у всех — что, может, мы сейчас всем покажем и выйдем на мировой уровень. Поэтому первый наш альбом был на таком смешном английском. После чего мы все-таки подумали, и решили, что все-таки мы живем в Литве, и эти песни должны звучать на литовском.

Вообще, посмотрев на Вильнюс начала 90-х, мы иногда даже вспоминаем вот эти дикие времена начала 90-х. Когда у нас была студия на улице Пилиес.

Возвращаясь к домам и квартирам — может быть, стоит самую большую табличку повесить на улице Пилиес. Пилиес, 10. Там была квартира, в которой мы в одной комнате жили, а в другой комнате репетировали.

Сейчас мне трудно представить. Окна выходили на улицу, на Пилиес. Конечно, там никакой звукоизоляции не было. И окна были точно не пластиковые. И вот это вот стучание. Год мы там играли! Мне кажется, что если бы мы сейчас заиграли, то уже минут через пять приехала бы полиция.

Магия Жверинаса

Конечно, существует как магия Старого города, так и магия Жверинаса. Когда выходишь из студии, — и здесь вот река, на другой стороне — парк Вингис…

Жверинас — очень теплый район. Теплый, уютный район — и, может быть, из-за этого он считается престижным и дорогим.

И все люди хотели бы там жить.

И еще раз о многоязычности Вильнюса

Вильнюс всегда был многонациональным городом.

Где, как в моем дворе детства, общались все — и, в принципе, никто не смотрел: ты русский, еврей, поляк или литовец – все как-то договаривались и прекрасно общались.

Что касается музыки – тоже эта многонациональность очень меня радует.

Что должно остаться в Вильнюсе через 700 лет?

Старый город. Я не думаю, что просто так наш Старый город находится под защитой ЮНЕСКО. Это же не просто так.

Архитектура, дух Старого города, абсолютная магия, абсолютная мистика. Я считаю, что мы должны этим гордиться — и просто по мере возможности оберегать Старый город от всего.

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/