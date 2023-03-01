ВНЖ, ПМЖ и т.п. На вопросы беженцев отвечает Департамент миграции

В прошлом году в Литве было принято решение предоставить временный вид на жительство (ВНЖ) рекордно большому числу иностранцев. Очевидно, это было связано с массовым прибытием беженцев из Украины, а также из Беларуси, где продолжаются политические репрессии. В таких ситуациях обычно возникает много вопросов по поводу пребывания в стране. Департамент миграции отвечает на наиболее распространенные из них.

«Оформляла прошение о продлении ВНЖ, а ответа нет. Что делать?»

— Большое спасибо Литве, которая приняла нас, украинцев. У меня такой вопрос: я заполняла в аккаунте Migris заявления о продлении ВНЖ на себя и маму. Мне пришел цифровой документ, а маме — нет. Беспокоюсь, что она не получит сертификат, поскольку я оформляла прошение со своей электронной почты.

— Какой именно электронной почтой вы пользовались, значения не имеет. Важнее то, что прошение заполнялось на имя вашей мамы.

Вероятно, вы беспокоитесь, что оформили заявление так, как будто заполняли анкету на ребенка. Такая путаница периодически возникает, но наши сотрудники обычно это учитывают при оформлении документов. Это некритическая ошибка.

Рекомендуем следить за статусом заявления в аккаунте Migris. Туда должно прийти оповещение о подтверждении. В ином случае обращайтесь в нашу техслужбу.

— Я — работающий человек. Пропустила продление ВНЖ на основании временной защиты (выдавалось гражданам Украины, бежавшим от войны). Сейчас мне сообщили об окончании срока его действия (до 4 марта 2023 года). Как поступить?

— Ничего страшного не произошло. Но советуем заняться вопросом как можно скорее, чтобы вы могли получать все предусмотренные законом услуги.

Напоминаем, что сейчас ВНЖ выдается в цифровом виде. Физически приходить в Департамент миграции не требуется, достаточно заполнить анкету.

Однако в вашем случае нужно также решить — собираетесь ли вы подавать продление на основании работы, то есть через работодателя. Или на основании временной защиты. Если в последнем случае, то нужно зайти в аккаунт Migris и заполнить анкету.

— Мы подавали документы на ВНЖ раньше. Сейчас я заметила, что ребенку выдали до 2024 года, а мне — до 2023 года. В чем разница?

— Всем, кто подавал прошение о получении ВНЖ на основании временной защиты до середины сентября прошлого года, временная защита предоставлялась до 4 марта 2023 года. Затем Еврокомиссия приняла решение о продлении действия этого решения. Поэтому получившие ВНЖ в сентябре и позднее, получили документ со сроком действия до 4 марта 2024 года.

— Я создала заявление на продление ВНЖ на себя и ребенка. Выяснилось, что прошения на ребенка нет. Как правильно его переподать?

— В вашем случае на ребенка прошение заполнено не было. Это частая ошибка, связанная с тем, что родители заполняют анкету от своего имени.

Обратите внимание, что при оформлении прошения в аккаунте Migris есть возможность отметить, что документ заполняет один из родителей. Тогда во всплывающей графе надо указать имя и фамилию законного представителя.

Отметим, что заявление должно быть составлено на каждого члена семьи. На маму — одно, на ребенка — другое, на еще одного ребенка — третье.

— У меня сын с инвалидностью. Столкнулась с проблемой записи к врачу. Причина — окончание срока действия ВНЖ. Трижды отправляли заявление в Migris, но ответа до сих пор нет. Как я могу проверить статус прошения?

— Система работает так, что когда вы оформляете прошение о продлении ВНЖ, выданного на основании временной защиты, то достаточно нажать кнопку «Подать», чтобы оно было принято. Если же этого не произошло, система укажет, какие ошибки были допущены.

Повторное прошение заполнять не нужно, иначе мы получим несколько заявлений и сотрудникам придется разбираться, какое же из них актуальное. Это отнимает ресурсы и время.

Что касается записи к врачу, то, насколько нам известно, ранее достаточно было предъявить справку с кодом пациента, которую мы выдавали. Мы не слышали, чтобы данный порядок обслуживания в медучреждениях менялся.

— Если отправлено несколько заявлений на продление ВНЖ, это не будет помехой в принятии решения?

— Нет, но лучше так не делать, поскольку это существенно затрудняет нашу работу. Нам предстоит разобраться, какой документ рассматривать. Обычно актуальным считается последнее заявление. Исходим из того, что человек мог что-то забыть и решил дополнить.

— Зарегистрировались в Migris. Недавно решили проверить статус. Но система сообщила, что почта недействительная. Что делать?

— Возможно, это связано с тем, что год назад, когда массово оформлялись документы, за заявителя первое прошение оформляли волонтеры и доступ к аккаунту мог быть утерян.

В этом случае рекомендуем обратиться в службу техподдержки.

— Моим детям пришло подтверждение, а мне — нет. Но я получила письмо, что обязана пройти анкету опроса.

— Судя по всему, вам была выслана анкета, которую нужно заполнить и отправить в системе Migris.

— Похожая проблема. Система приняла заявление. Я получила оповещение, что решение принято, но в аккаунте ничего нет.

— Вероятно, изменился статус прошения, но цифровой вид на жительство еще не был сформирован. Следите за аккаунтом. В ближайшее время удостоверение должно быть в вашем электронном кабинете в системе Migris.

«Год — достаточное время, чтобы найти место учебы или работы»

— Если ВНЖ действует до июня 2023 года, нужно ли продлевать сейчас?

— Я предполагаю, что вам был предоставлен ВНЖ по гуманитарному основанию. Если планируете оставаться в Литве, то нужно искать возможности оформить прошение с помощью работодателя или учебного заведения. Год — достаточное время, чтобы найти место учебы или работы.

— Как продлить ВНЖ военному беженцу, если оформлена индивидуальная деятельность?

— Не хватает информации, чтобы дать полный и достоверный ответ. Однако нужно подчеркнуть, что индивидуальная деятельность не является основанием для получения ВНЖ. При этом есть возможность совмещать индивидуальную деятельность и работу. А наличие постоянного места работы является основанием для получения ВНЖ.

— Как долго ждать ответа при переходе к другому работодателю? Прошло более тридцати дней — ответа нет.

— Срок рассмотрения — один месяц. Но прошения могут рассматриваться дольше, поскольку сейчас большие силы направлены на продление ВНЖ военным беженцам. Просим набраться терпения. До конца марта все решения будут приняты. А в апреле планируем восстановить привычный ритм работы.

— Вопрос о замене работодателя. Полтора месяца сижу без работы, за квартиру надо платить. Можно как-то повлиять на ускорение процесса?

— Попробуем помочь. Напишите письмо на электронную почту, но не забудьте указать данные. Или запишитесь на консультацию в отдел департамента.

— Записаться на консультацию можно только через месяц. Раньше никак?

— Повлиять на это мы никак не можем. Отслеживайте появление «окна» для консультации на нашем сайте.

— Если я уже работаю, но подала прошение о продлении гуманитарного ВНЖ. Продлевать или открывать ВНЖ на основе работы?

— Если у вас был ВНЖ, выданный в связи с временной защитой, а теперь появилась возможность оформить его с помощью работодателя, то вы можете выбирать. Это ваше право решать, на каком основании продлевать его.

«Сама по себе формулировка ВНЖ предполагает, что человек проживает в стране»

— Как получить постоянное место жительства (ПМЖ)?

— Закон о правовом положении иностранцев предполагает несколько оснований для выдачи ПМЖ.

Так, он может быть выдан лицам литовского происхождения или члену семьи, например, супругу.

Но самое распространенное основание — проживание на территории Литвы непрерывно в течение пяти лет. Дополнительным условием в этом случае будет успешная сдача экзамена на знание литовского языка и Конституции Литовской Республики.

— Что означает формулировка «непрерывное проживание». Получается, человек пять лет вообще никуда не может выезжать?

— Нет. Выезжать можно.

В законе указано такое ограничение: один выезд не может продолжаться более шести месяцев. А в совокупности за пять лет можно отсутствовать в Литве не более трехсот дней.

Также важно следить, чтобы между продлением ВНЖ не возникало большого разрыва. Если неделя-две, то ничего страшного, а вот если прошел месяц и более, то это может трактоваться как то, что непрерывное проживание прерывалось.

— Будет ли засчитываться «временная защита» при получении ПМЖ?

— Основание для получения ПМЖ — то, что человек пять лет беспрерывно проживал в Литве, например, имея ВНЖ. При этом закон не уточняет, на каком основании получен ВНЖ. Поэтому да, будет засчитываться.

— Человек выезжал из Литвы и вернулся. Он подал прошение о продлении, но ответ до сих пор не пришел. Может это быть связано с отсутствием в стране?

— Связи не видим. В любом случае ответ придет.

— Если были выезды в Беларусь для встречи с отцом, нужно ли что-то дополнительно указывать в прошении о продлении ВНЖ?

— Обязательно укажите, что выезд был для визита близких родственников. Любая информация нам только в помощь.

— На сколько можно выезжать из Литвы, чтобы не потерять ВНЖ?

— Сама по себе формулировка ВНЖ предполагает, что человек проживает в стране. Если его нет в Литве более шести месяцев, то документ может быть аннулирован.

— Моя мама — пенсионерка. Уехала в Украину. Находится там уже около месяца. Оттуда она подала в электронном виде прошение о продлении ВНЖ. Нужно ли ей перезаезжать до 4 марта, чтобы не потерять статус?

— Если она уехала кратковременно, например, чтобы навестить родственников, то в этом нет необходимости. Она по-прежнему считается жительницей Литвы. Но если решила остаться на долгое время в Украине, то ВНЖ может быть аннулирован.

— Если обладатель статуса ВНЖ выезжает за пределы Евросоюза, как это рассматривается миграционной службой?

— Передвижение не ограничивается. Однако многое зависит от того, куда вы поехали. Если в Россию, то вопросы наверняка возникнут. А если, например, в Грузию или Казахстан, то ничего страшного.

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