Встретил людей, которых не видел 1000 лет. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Александр Кузнецов

Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – сенюнайтис столичного района Юстинишкес Александр Кузнецов . Он рассказал об истории, достопримечательностях и праздниках Юстинишкес, а также о том, как ему самому живется в этом районе.

Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIO•R.

Listen to «Александр Кузнецов: «Встретил людей, которых не видел 1000 лет» // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

Детство в Юстинишкес

— Юстинишкес — это один из последних советских крупнопанельных районов. Они шли друг за другом. То есть, если конкретно этого проекта, то были Шешкине (начало 80-х), Юстинишки (наверное, где-то 82 — 85-й). Это времена застройки. Дальше шли Пашилайчяй, Фабийонишкес и Пилайте.

— И на этом тогда город закончил свою застройку…

— Конкретно вот те районы, которые были запланированы. То есть, по Госплану, наверное, — я не знаю, как это называлось тогда, я тогда был маленький еще. Потому что вот именно я переселился в этот район — мне было шесть лет. Я конкретно по своим дням рождения считаю, сколько я там живу. Потому что такое своеобразное новоселье.

Еще мебель была в целлофане, стоял стол, стояли мягкие кресла, диван, все это было в целлофане, и я вот четко помню своих шесть лет. Торт, чай и свечечки.

История памятника Девочки в микрорайоне

— Это находится на — пока что — Шипсену аллее. Которая проходит между жилыми домами от бывшей 54-й школы, которая сейчас называется Сетува, до нашей центральной «Норфы», которая в ПЦ «Юстинишкес». И там, на изломе этой аллеи, был — это было в Юстинишках мейнстримом. По-моему, три амфитеатра есть у нас. Между прочим, один из них – это возле которого снимали эпизод из небезызвестного сериала «Чернобыль». Диалог Легасова со Щербиной — вот как раз возле того, второго, амфитеатра (точнее, на сегодняшний день он первый, центральный), который находится на аллее Сигитаса Геды.

А этот амфитеатр, значит, — на Шипсену аллее. Его реконструировали, сделали, как это называется, Kneipo parkas – разные там камешки, тут щебень, там – травка, тут – опилки, шишечки. Интересная такая штука. Хотя почему-то наш злой народ пишет: это напоминает кладбище. Почему-то у людей такая ассоциация. … Сейчас водрузили скульптуру — то есть, это не памятник, это скульптура. Живущей в нашем районе девушки по имени Адриана.

Это реальный человек — то есть, эта скульптура сделана с реального прототипа.

Это не было как конкурс — просто было объявлено, что могли участвовать. В шутку даже мне предлагали запечатлеть себя.

Юстинишкес и фонтаны

— На самом деле, вообще в Юстинишках было – если посчитать общее количество, то где-то около десятка. Если взять все фонтаны, которые там существовали, и если бы они существовали одновременно, то, в принципе, около десятка. На сегодняшний момент есть один восстановленный фонтан, который находится на той самой аллее имени Сигитаса Геды. Его реновировали, его реконструировали, он рабочий на сегодняшний момент. Так что по адресу Тайкос, 60 — добро пожаловать.

Новостройки. Они вызывают мало радости?

— У близживущих, я думаю, да. Потому что у людей вообще-то когда-то был вид в поля. Я был в тех квартирах, которые в крайних домах, старой застройки.

Конечно же, из окна ты смотришь – как будто у тебя деревня за окном, птички поют.

Потом построили объездную дорогу. Ну, она планировалась еще в 80-е. Построили – в 2016-м, по-моему. Закончили третий этап. Замечательно, конечно, нужная артерия городская. Поначалу жаловались на уровень шума. Те люди, который из крайних домов, у которых было поле и птички, — а там получилась скоростная дорога.

Праздники в Юстинишкес

— Я по собственной инициативе фонарики специальные купил — которые можно держать под водой, у них уровень защиты IP66, наверное. Они ледовые. И в нашем фонтане делал подсветку этих пяти столбиков воды. Ну и вечерами — на час, на полтора, — с момента, пока стемнело (дело было ближе к осени), часов с восьми вечера до десяти, пока выключат фонтаны, это все подсвечивалось.

И пошел такой слух по городу, как будто это постоянно светится.

А это было: ну, там, скажем, пятница, скучно, собрал фонарики, поставил, в фейсбуке объявил, народ собрался, посидел, пообщался… И даже был плюс для меня лично. Я там стал встречать людей из своего прошлого, из своей бывшей школы, с которыми я сто-пятьсот лет не виделся.

Место для романтического свидания в Вильнюсе?

— Возможно, – смотровая площадка на Субачовке.

Позор города, который надо привести в порядок?

Куда делись деревья с горы Гедиминаса? Что стоит на Зеленом мосту, и что стоит на берегу реки недалеко от Зеленого моста.

Самое мистическое место в городе?

– Мне кажется, что это какие-то проулочки Старого города. Какой-то вот мистики… я не знаю, я никогда не связывал Вильнюс с этим. Какие-то были urban legends, что называется. Какие-то подземелья, какие-то чуть ли не мумии. Вот это я с детства слышал, какие-то истории – опять же, на уровне сарафанного радио. Мне нравится мистика – так называемая мистика – просто-напросто наш освещенный ночной Старый город. С его улочками… Особенно если это глубокая ночь. … Та же Пилиес, которая, в принципе, после 10 часов вечера, даже в субботу, даже в пятницу – она уже успокаивается, и вот это вот желто-оранжевое освещение, эти вот тихие улицы – желательно безлюдные – ну вот, есть что-то такое в этом.

Что должно остаться в городе через 700 лет?

– Я думаю, что наша историческая архитектура, которая постепенно появлялась на протяжении этих 700 лет, до сегодняшнего дня. Все-таки это на века! Может исчезнуть архитектура советской эпохи, может исчезнуть архитектура современная, из стекла и бетона, но вот это вот – хотелось бы, наверное, чтобы на века. Потому что это красиво.

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/