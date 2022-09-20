Жители Литвы — это свободные и образованные люди. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Тамерлан Гараев

Гостем подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стал посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев. Он рассказал о первых впечатлениях от Литвы. Об отличительных чертах народов, а также о том, что связывает два народа. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIO•R.

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О роли в признании независимости Литвы, о Каунасе и Европе

— Действительно, парламент Азербайджана принял специальный акт о признании независимости Литвы. В то время руководителем парламента, так скажем, у нас была ныне покойная Эльмира Кафарова. Светлая память ей, она была замечательным человеком, очень образованным — бывшим нашим министром образования была и выдающимся интеллигентом. Но, конечно, был страх. Как среагировать на это, когда была еще свежа память о 20 января в Баку, о вводе войск.

Поэтому я взял на себя эту миссию, так как представлял руководство парламента — я представлял оппозицию. Я подписал Акт о признании независимости. С вашей стороны Акт о признании независимости Азербайджана подписал господин Ландсбергис. В этом плане — да, у меня есть такой момент, связывающий меня с Литвой.

Но меня с Литвой связывало нечто и раньше. Дело в том, что в свое время, когда я учился в университете, — я юрист по образованию — в 72-м году были обмены студентами. Вот такая небольшая группа из четырех человек у нас была, из Университета Азербайджанского. Мы тогда приехали в Литву — но не в Вильнюс. Тогда мы были в Каунасе. В Каунасе нас заселили в общежитии одного из университетов, и мы провели пару недель в Каунасе. Вот то неизгладимое впечатление я помню до сих пор.

Во-первых я попал в Европу. СССР тогда был, мы не были нигде за границей. И вот попали в Каунас — и тогда мы ощутили, что такое Европа. Потому что, несмотря на то, что это тоже был Советский Союз, но в Каунасе было нечто… дело даже не в архитектуре. Дело — в образе жизни, в людях, в атмосфере, в культуре. Действительно, это было для нас такое открытие — что такое Европа.

О жителях Литвы

— Я не рассматриваю любой город — не только Вильнюс — с точки зрения: изучать, что здесь есть какие-то элементы разного вероисповедания, или разного… он — такой, какой есть. Он сложился таким, какой он есть. Он специфичный, конечно. Но есть вещи, на которые я обращаю внимание. И здесь обращал внимание. Потому что я 30 лет, как говорится, скитаюсь по миру в качестве дипломата.

Мой один очень хороший друг, дипломат, когда я был в Индии послом,.. сказал: вы знаете, мы — цыгане. Дипломаты. Нас от цыган отличает только то, что правительство нам платит зарплату. А так — мы скитаемся по миру.

Что мне вот здесь, честно скажу, нравится. Первое. Мне нравится, что люди здесь свободные. Вот то, что я запомнил в Каунасе — этот молодой человек, который за свободу отдал жизнь, — вот это не зря. И я думаю, что многие литовцы поступили бы так же. Потому что литовец, люди, которые живут в Вильнюсе, — люди, по природе своей свободные. Очень важно для меня это. Второе, на что я обращаю везде внимание, и что я ценю, — это культура.

Если говорить шаблонными фразами, — нравственно воспитанные, люди нравственные здесь. Я обращаю внимание на то, как они ухаживают за своими детьми. Маленькими. Это очень важно — как они заботятся о воспитании детей, об их образовании, и так далее. Вот это — очень важная черта, говорящая о нравственности.

Вот это качество. И еще плюс к этому — их стремление к образованию. Люди образованные у вас. У вас замечательные школы. У вас — великолепные вузы.

Да, еще одно обстоятельство. Я говорил о нравственной культуре, нравственном воспитании. Еще великолепно физически воспитаны. Я люблю гулять по утрам вдоль реки. Я смотрю на молодежь, людей разных возрастов.

Очень мне нравится ваша молодежь. Высокие, статные, физически сложенные. Это замечательно!

Об азербайджанцах

— Это относится не только к Вильнюсу, или какому-то другому городу.

Азербайджанцы, — они, переселившись, очень легко воспринимают культуру и обычаи, и правила поведения места, где они живут. У них нет никогда стремления навязать нечто свое в том месте, куда он переселился.

Как правило. Поэтому — да, у вас есть здесь очень узнаваемые имена азербайджанцев, которые давно здесь живут. Это граждане Литвы.

Об отличительных чертах народов

— В Литве замечательно будешь жить, если ты воспримешь Литву — и станешь литовцем. Так скажем. И гражданином страны, и будешь плавно принимать те какие-то специфические вещи, которые существуют. Я вам скажу, есть пример.

Литовцы необщительные. Азербайджанцы — дико общительные. В Литве ты можешь идти часами по улицам — на тебе даже никто не остановит взгляд.

Я вот до этого был в Индонезии, — я из Индонезии прямо переехал сюда. В Индонезии ты идешь по улице — сначала даже возникает такое превратное мнение, неправильное мнение. Когда идет молодая девушка — она обязательно посмотрит тебе в лицо. Встретив взгляд, она тебе улыбнется. Это обычай. Люди всегда там идут по улице — и, встретив взгляд, они улыбаются. Почему? Потому что если ты смотришь без улыбки — это признак агрессии. Здесь — нет, здесь наоборот. Никто, конечно, на тебя никаких агрессивных планов не имеет, но, тем не менее, не принято с незнакомыми людьми общаться. Не принято с незнакомыми людьми обмениваться взглядами. Это надо принимать, это так.

О символе Вильнюса и о месте, куда стоит зайти

— Символ Вильнюса — Кафедральный собор.

Я очень люблю ходить в ваши церкви. Вне зависимости — католические, православные, — и посидеть немного там. И посмотреть. Это не с точки зрения религиозной. Вы понимаете, что я — мусульманин. Это культура, часть культуры.

И это — какое-то очень интересное место для меня. Я сижу, смотрю, в тишине… мне нравится.

Что надо было в Вильнюсе привести в порядок?

— Я не хотел бы говорить о том, что надо убрать. Но я хотел бы сказать, что не надо трогать.

Я не хочу ни вдаваться в политику, ни делать каких-то оценок — чисто по-человечески. Я, например, слышал, что руководство города, мэрии вашей, хочет, например, убирать памятники погибших воинов. Во время Второй мировой войны. Я бы не стал этого делать. Почему? Потому что независимо ни от политики, ни отношений ни к войне, ни к тому, кто там лежит, — нельзя трогать могилы солдат. Почему я это говорю? Потому что — все пройдет. Все эти вот перипетии, эта вражда, — все пройдет. И придет время — может быть, за это станет стыдно.

Что останется в Вильнюсе через 700 лет?

— Старый город. Старый город, который нельзя трогать целиком. Его нельзя трогать, его надо просто оставлять таким.

Почувствовали ли вы себя в Литве уютно?

— Очень уютно! И вообще, все, кто приезжает сюда, они — безусловно — будут себя чувствовать уютно. Только при одном условии. Не надо привносить сюда свое. Приходите, наслаждайтесь тем, что здесь есть. Но — не меняя, не привнося: «а бы я хотел бы вот так-то и так-то». Это у себя дома делай.

А сюда приходи — и наслаждайся тем, что здесь есть.



Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/