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«Актриса» — новая песня певицы Ellada, которую надо слушать с закрытыми глазами

Автор Эрнест Алесин
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Вот-вот состоится презентация новой песни известной исполнительницы Ellada. Певица сейчас находится в Литве, куда приехала, чтобы представить свою песню, и Эрнест Алесин, пользуясь случаем, пригласил певицу в гости — в студию RADIO R.

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— Доброе утро, Эллада!

— Доброе утро.

— Слушай, ну, прилетать на расстояние – сколько? в 1600 км почти – для того, чтобы представить свою песню на Родине дорогого стоит. Сегодня у нас состоится музыкальная премьера, новая песня от Ellada. Привезла, и премьера состоится в Литве, – почему?

— Ну, я думаю, что прежде всего потому что – ты же знаешь,что я очень люблю, несмотря на то, что живу далеко, Литву люблю. Вильнюс – это мой родной город. Мало того. Так еще и 700 лет в этом году, так?

— Так.

— Поэтому я решила сделать вот такой презент замечательный именно в честь того, что я все-таки здесь родилась. Это мой родной, любимый город. Можно так сказать. Можем уже ничего не говорить, в принципе. И так все понятно.

— Давай всем напомним. Когда-то в детстве пела ты себе песни, участвовала ты себе в конкурсах, потом твоя жизнь привела тебя на сцену. Потом на каком-то этапе твоей жизни ты переехала жить в Германию. Потом у тебя началось бесконечное количество знакомств. И, наконец, результатом этого стали дети, которые поют под твоим руководством, и большие телешоу в Германии, в которых ты работаешь. Ты работаешь с российскими исполнителями, и самые известные из них?..

— Брендон Стоун.

— Вот. Какое отношение имеет Брендон Стоун к сегодняшней песне?

— Ты знаешь, еще не было ни одной песни, которую я выпускала, чтобы он не имел какого-то участия. Дело в том, что я безумно рада тому, что на протяжении двадцати лет – мы дружим, прежде всего. Но в этой песне… Я эту песню именно записывала у него в студии. И полностью сведение, и полностью заключительную фишку ставил все равно Брендон Стоун. Потому что я ему очень сильно доверяю.

— Он — лидер нашего хит-парада, на секундочку. Один лидер проталкивает другого, мы все ждем Брендона, когда позволит такая возможность… Если говорить о песне «Актриса» — мы с тобой обсуждали, и я успел послушать, сейчас услышат ее уже все, — глубоко. Что такое? Почему так глубоко?

— Ты знаешь, наверное это все все-таки далось время пандемии. Потому что когда ты остаешься без сцены, без ярких софитов и без выступлений, для артиста это самое горькое. И я знаю, что все с нашей бранжи ребята, которые выступают, которые не только певцы и артисты, — все, что связано с культурой было закрыто, и нам это было тяжело. И, видимо, вот именно в этот момент и родилась такая песня.

— Слушайте, ну лето – и будет такое немножечко лирическое отступление глубокое. А на самом деле я очень хочу остановить – мы с тобой очень давно знакомы, с самого детства. И когда приходит что-то возрастное, я тоже начинаю переживать, что мы стали такие вдумчивые и глубокие. Но это же не мешает нам подумать о том, что потом, чуть попозже, мы еще рванем и устроим хороший дискач?

— Конечно. Впереди все сейчас в процессе.

— Где бы ты хотела выступить в Вильнюсе, где ты еще не выступала?

— Ну, ты знаешь, спустя двадцать лет, как я уже не живу здесь, конечно, много отстроилось нового. Я бы, к сожалению, наверное, уже не вернулась бы, но хотелось бы еще раз спеть знаешь где? Когда-то были такие Sporto rūmai, помнишь? Это было мое самое первое большое выступление телевизионное, – когда я там выступала. Вот мне эта сцена запомнилась. Вот, кстати, недавно с детьми мы пересматривали свои видеокассеты. И так прямо аж сидишь – и уже слеза.

— Я уверен, что в архивах LRT все бэби-джазы и все, что проходило, оно явно осталось, и можно найти и посмотреть.

— Да, осталось.

— Маленькая девочка из города Вильнюса, которая хрупкая до безумия, и возраст вообще никак на нее не влияет. Очень семейная, очень влюбчивая в свою профессию, готова отдавать каждую минуту своим голосом. Закрывать глаза, когда слушаешь сейчас песню?

— Я думаю, что да. А иначе нельзя, потому что там очень глубокий текст. На самом деле, саму песню написала безумно талантливая — сама же певица, и композитор, и автор слов, — прекрасная моя подруга Юлечка Лебеда. Она пишет очень проникновенные песни, поэтому, наверное, к ней я обратилась, — только она может написать такой текст и вот такую мелодию. Поэтому закрыть глаза обязательно – иначе не побудешь в этом пространстве. У меня, конечно, еще есть надежда – думаю, что мы сейчас готовимся, может быть, еще и снять клип на эту песню. Вот поэтому эта песня – она ранимая, но она настоящая. Для меня.

— Я скажу вам честно. Даже если вы не любите тот или иной формат музыки, не будет равнодушных людей к этой песне. Вся глубина прямо сейчас на волнах RADIO R от Ellada, которая привезла самолетом к нам сюда – и на все цифровые платформы. Прямо сейчас – новая песня под названием «Актриса». Мы тебя любим, мы ждем новые песни, ты прекрасна.

— Спасибо. Я очень вас люблю. И буду надеяться, что эта песня полюбится всем-всем-всем. Слушайте на здоровье. Все делаю для вас.

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