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Дороги, автомобили, ремонт улиц, благоустройство территорий

Автор Анжелика Орлёнок
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В столице проходит реконструкция одной из самых оживленных улиц города — Теодора Нарбута. В связи с этим там вводятся временные ограничения движения. Работы проходят с обеих сторон улицы – и со стороны проспекта Лайсвес, и со стороны проспекта Конституциес.

Дороги, автомобили, ремонт улиц, благоустройство территорий

© Sauliaus Žiūros nuotr.

По завершении работ на улице Нарбуто появятся новые пешеходные и велосипедные дорожки, будет оборудована новая полоса А для общественного транспорта. Она появится в связи с тем, что упразднится часть разделяющей полосы. Поэтому проезжая часть не будет урезана – для автомобилей останется по две полосы. Сейчас на ул. Нарбуто временно закрыто движение на одной из полос. Работы обещают не проводить в часы пик. Планируется, что полностью улица Нарбуто будет приведена в порядок в июле следующего года.

В Вильнюсе ночью поливают улицы. Как сообщает Grinda, это делается для рассеивания твердых частиц.

Дороги, автомобили, ремонт улиц, благоустройство территорий

Grinda сообщает, что несколько дней, до 19 августа включительно, с 19:00 до 5:00 час. проводится асфальтирование участка улицы A. Kojelavičiaus от улицы Gandrų до Arimų. Во время проведения работ движение транспорта запрещается. Транспорт направляется в объезд по улицам Šiaurės — G. Žemkalnio — Pempių — Arimų или Gandrų. В эти же дни изменяются и маршруты автобусов 14 и 27.

В Пилайте планируется реконструировать улицу Папиленай и установить кольцевую развязку.

Каунасское самоуправление сообщило, что приступает к уборке аллеи Liepų в каунасском Алексотасе. Согласно проекту, в парке выровняют дорожку, установят освещение, очистят ручей, а также осуществят другие работы. По словам представителей самоуправления, решение о приведении в порядок этого места принято, потому что каждое пространство в городе важно, и эта аллея — не исключение.

С 1 по 17 сентября сотрудники Департамента защиты окружающей среды будут проверять количество загрязняющих веществ в выхлопных газах автомобилей.

Дороги, автомобили, ремонт улиц, благоустройство территорий

Более трети жителей Литвы поддержали бы решение о запрете езды на электрических самокатах на тротуарах, а также решение об ограничении скорости для них. Такие результаты показал недавно проведённый компанией Baltijos tyrimai опрос. Почти 30% согласны с тем, что стоит применять более строгие правила, а каждый четвертый опрошенный высказался за обязательное ношение шлемов во время езды на самокате. Между тем совсем запретить электросамокаты хотели бы 11%, а оставить все так как есть сейчас — 8%.

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