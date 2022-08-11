Дороги

Столичные новости: первые электроавтобусы и проект ул. Vokiečių

Автор Анжелика Орлёнок
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После длинных выходных, 16 августа, на улицы Вильнюса выедут первые электроавтобусы «малого класса», которые будет обслуживать районы, отдаленные от центра столицы.

Столичные новости: первые электроавтобусы и проект ул. Vokiečių

Nuotr. Eitvydo Kinaičio

Эти маршруты помогут пассажирам удобнее планировать свои поездки и расширят доступность услуг общественного транспорта.

По выбранным маршрутам будут курсировать 15 компактных электроавтобусов, которые для перевозчика Kautra специально изготовил литовский производитель Altas Auto.

Новые маршруты, по которым отправятся первые электроавтобусы

  • 117 Пилайте – Кряучюнай – Платинишкес
  • 118 Пилайте – ул. Варнес – Пашилайчяй
  • 119 Шяурес местялис – Антакальнис – Рокантишкес – Эглишкес
  • 120 Висоряй – Сантаришкес – ул. Жалейи Ежерей — Крижекай
  • 121 Сантаришкес — Мажиейи Гульбинай — ул. Диджюйю Гульбинай
  • 122 Науйининкай – Кальненай – Гуряй – Павильнис – Науйойи Вильня
Столичные новости: первые электроавтобусы и проект ул. Vokiečių

Nuotr. Eitvydo Kinaičio

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Вильнюсское самоуправление утвердило проект ул. Vokiečių, вызвавший ранее немало пересудов и критики.

Скульптуру Барборы Радвилайте оставят на прежнем месте, но изменят холмик, на котором она стоит. По желанию горожан на месте, где проходила ул. Žydų, сохранят бассейн, появится интерактивный фонтан.

В павильоне, который разместится ближе к Ратуше, появятся исторический стенд, макет улицы, станут действовать разные экспозиции.

Скорость движения автомобилей на ул. Vokiečių сохранится прежней — 20 км/ч.

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