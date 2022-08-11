Столичные новости: первые электроавтобусы и проект ул. Vokiečių

После длинных выходных, 16 августа, на улицы Вильнюса выедут первые электроавтобусы «малого класса», которые будет обслуживать районы, отдаленные от центра столицы.

Эти маршруты помогут пассажирам удобнее планировать свои поездки и расширят доступность услуг общественного транспорта.

По выбранным маршрутам будут курсировать 15 компактных электроавтобусов, которые для перевозчика Kautra специально изготовил литовский производитель Altas Auto.

Новые маршруты, по которым отправятся первые электроавтобусы

117 Пилайте – Кряучюнай – Платинишкес

118 Пилайте – ул. Варнес – Пашилайчяй

119 Шяурес местялис – Антакальнис – Рокантишкес – Эглишкес

120 Висоряй – Сантаришкес – ул. Жалейи Ежерей — Крижекай

121 Сантаришкес — Мажиейи Гульбинай — ул. Диджюйю Гульбинай

122 Науйининкай – Кальненай – Гуряй – Павильнис – Науйойи Вильня

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Вильнюсское самоуправление утвердило проект ул. Vokiečių, вызвавший ранее немало пересудов и критики.

Скульптуру Барборы Радвилайте оставят на прежнем месте, но изменят холмик, на котором она стоит. По желанию горожан на месте, где проходила ул. Žydų, сохранят бассейн, появится интерактивный фонтан.

В павильоне, который разместится ближе к Ратуше, появятся исторический стенд, макет улицы, станут действовать разные экспозиции.

Скорость движения автомобилей на ул. Vokiečių сохранится прежней — 20 км/ч.