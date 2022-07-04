Дороги

В столице не будет удлиненных троллейбусов

Автор RADIO•R
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Вильнюс решил отказаться от удлиненных троллейбусов, испытания которых проходили в столице совсем недавно.

В столице не будет удлиненных троллейбусов

Фото — vilniausviesasistransportas.lt, kurier.lt

В ходе тестирования выяснилось, что удлиненные троллейбусы плохо приспособлены к нашим условиям. Они не помещаются в карман остановки, мешают движению другого общественного транспорта. Им сложнее передвигаться по кольцу.

Поэтому было решено длинные троллейбусы для города не закупать. Однако обновление парка общественного транспорта в столице продолжается. На очереди — появление троллейбусов новой модификации, которые могут проехать около 30 км без подключения к сети.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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