В столице не будет удлиненных троллейбусов

Вильнюс решил отказаться от удлиненных троллейбусов, испытания которых проходили в столице совсем недавно.

В ходе тестирования выяснилось, что удлиненные троллейбусы плохо приспособлены к нашим условиям. Они не помещаются в карман остановки, мешают движению другого общественного транспорта. Им сложнее передвигаться по кольцу.

Поэтому было решено длинные троллейбусы для города не закупать. Однако обновление парка общественного транспорта в столице продолжается. На очереди — появление троллейбусов новой модификации, которые могут проехать около 30 км без подключения к сети.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.