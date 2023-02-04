Вильнюс с высоты птичьего полета: обновлена трехмерная карта столицы

В столице появилась обновленная трехмерная карта Вильнюса, которая позволяет виртуально увидеть город с высоты птичьего полета. Она идеально подходит для наглядного и точного изучения территории города, а также находящихся в нем зданий и зеленых насаждений.

Впервые такая карта появилась в 2019 году. Теперь же на ней можно увидеть сегодняшний город и оценить изменения, которые произошли на территории Вильнюса за минувшие несколько лет.

«Как специалисты могли бы принимать важные решения, связанные с каким-то конкретным местом города? Самое лучшее — пойти в это место и погулять там. А если такие решения приходится принимать по нескольку раз в день? Бывают дни, когда нам приходится пересматривать по 20-30 проектов. Объехать все эти места мы бы не успели. Однако современные пространственные карты и аэрофотоснимки высокого разрешения позволяют изучить любой объект в мельчайших деталях и понять его характер. Этими инструментами с удовольствием пользуются и архитекторы, занимающиеся проектированием в городе, и члены сообщества, и исследователи Вильнюса», — сказал главный архитектор Вильнюсского самоуправления Миндаугас Пакальнис.

Vilniaus planas обновил карту, на которой отображается вся территория Вильнюса. Карта состоит ​​из высокоточных аэрофотоснимков, сделанных во время полетов над городом. Было также проведено детальное лазерное сканирование поверхности, сделаны фотографии в косых проекциях. Изображение центральной части города (250 кв. км) представлено на карте с точностью до 5 см, а окраины города (150 кв. км) — с точностью до 8 см.

На обновленной карте все объекты можно рассмотреть не только с высоты птичьего полета, но и с разных сторон.

В ближайшие месяцы планируется обновить и другие 3D-карты Вильнюса.

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