Вильнюс с высоты птичьего полета: обновлена трехмерная карта столицы

В столице появилась обновленная трехмерная карта Вильнюса, которая позволяет виртуально увидеть город с высоты птичьего полета. Она идеально подходит для наглядного и точного изучения территории города, а также находящихся в нем зданий и зеленых насаждений.
Впервые такая карта появилась в 2019 году. Теперь же на ней можно увидеть сегодняшний город и оценить изменения, которые произошли на территории Вильнюса за минувшие несколько лет.
«Как специалисты могли бы принимать важные решения, связанные с каким-то конкретным местом города? Самое лучшее — пойти в это место и погулять там. А если такие решения приходится принимать по нескольку раз в день? Бывают дни, когда нам приходится пересматривать по 20-30 проектов. Объехать все эти места мы бы не успели. Однако современные пространственные карты и аэрофотоснимки высокого разрешения позволяют изучить любой объект в мельчайших деталях и понять его характер. Этими инструментами с удовольствием пользуются и архитекторы, занимающиеся проектированием в городе, и члены сообщества, и исследователи Вильнюса», — сказал главный архитектор Вильнюсского самоуправления Миндаугас Пакальнис.
Vilniaus planas обновил карту, на которой отображается вся территория Вильнюса. Карта состоит из высокоточных аэрофотоснимков, сделанных во время полетов над городом. Было также проведено детальное лазерное сканирование поверхности, сделаны фотографии в косых проекциях. Изображение центральной части города (250 кв. км) представлено на карте с точностью до 5 см, а окраины города (150 кв. км) — с точностью до 8 см.
На обновленной карте все объекты можно рассмотреть не только с высоты птичьего полета, но и с разных сторон.
В ближайшие месяцы планируется обновить и другие 3D-карты Вильнюса.
Обновленная карта Вильнюса
Другие 3D-карты
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