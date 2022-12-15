Государственные учреждения

Департамент миграции: для граждан Литвы упрощается процедура получения второго документа

Автор RADIO•R
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Гражданам Литвы, имеющим один личный документ (паспорт или удостоверение личности), будет проще получить второй документ. Однако льготная возможность будет действовать только в том случае, если с момента последнего сканирования биометрических данных человека прошло не более 6 месяцев.

Департамент миграции: для граждан Литвы упрощается процедура получения второго документа

Департамент миграции: для граждан Литвы упрощается процедура получения второго документа. Фото — migracija.lrv .lt

Об этом сообщил Департамент миграции.

Если с момента сканирования биометрических данных не прошло полгода, гражданин Литвы сможет заказать новый документ без посещения пункта обслуживания клиентов.

Заявление о выдаче личного документа можно будет подать в миграционной информационной системе MIGRIS, а имеющиеся биометрические данные будут использованы для изготовления нового паспорта или удостоверения личности.

Таким образом, клиенту больше не придется приходить в Департамент миграции дважды. Достаточно будет посетить его только один раз, чтобы забрать уже оформленный паспорт или ID-карту.

Информация о том, как заказать новый документ

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