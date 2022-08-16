Дети Образование

Дошкольное образование скоро станет всеобщим для детей от 2 лет

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

В сфере образования вновь готовятся изменения. С 1 сентября 2025 года дошкольное образование станет всеобщим для детей с двухлетнего возраста.

Дошкольное образование скоро станет всеобщим для детей от 2 лет

Дошкольное образование скоро станет всеобщим для детей от 2 лет

Это означает, что каждому ребенку в возрасте от двух лет должно быть гарантировано место в образовательном учреждении, если того пожелают родители или опекуны.

Стоит отметить, что на данный момент ситуация сложная — в детских садах 18 самоуправлений свободных нет мест. При этом в 42 муниципалитетах места есть, однако они не всегда соответствуют потребностям и пожеланиям родителей.

Кроме того, возможно, будет ощущаться и нехватка педагогов дошкольного обучения. Отметим, что в планах Министерства просвещения Литвы — строительство 19 новых детсадов в течение пяти лет. Государство за этот период на дошкольное образование собирается выделить 78 млн евро евросоюзных средств.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Tags:

Похожее

На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

Автор Анжелика Орлёнок
Подарок первоклашкам Клайпедского района и другие новости системы образования

Подарок первоклашкам Клайпедского района и другие новости системы образования

Автор Анжелика Орлёнок
Про «Baby Shark» снимут фильм

Про «Baby Shark» снимут фильм

Автор Эвелина Никанорова
Сколько будет стоить питание ребенка в яслях и детском саду?

Сколько будет стоить питание ребенка в яслях и детском саду?

Автор Анжелика Орлёнок
Информация для абитуриентов и другие новости системы образования

Информация для абитуриентов и другие новости системы образования

Автор Анжелика Орлёнок
Заявления на бесплатное питание в школах принимаются уже сейчас

Заявления на бесплатное питание в школах принимаются уже сейчас

Автор Анжелика Орлёнок
Что случилось с госэкзаменами по математике?

Что случилось с госэкзаменами по математике?

Автор RADIO•R
Стали известны результаты экзаменов &#8212; многие из них вызывают вопросы

Стали известны результаты экзаменов — многие из них вызывают вопросы

Автор RADIO•R
Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Автор RADIO•R