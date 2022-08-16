Дошкольное образование скоро станет всеобщим для детей от 2 лет

В сфере образования вновь готовятся изменения. С 1 сентября 2025 года дошкольное образование станет всеобщим для детей с двухлетнего возраста.

Это означает, что каждому ребенку в возрасте от двух лет должно быть гарантировано место в образовательном учреждении, если того пожелают родители или опекуны.

Стоит отметить, что на данный момент ситуация сложная — в детских садах 18 самоуправлений свободных нет мест. При этом в 42 муниципалитетах места есть, однако они не всегда соответствуют потребностям и пожеланиям родителей.

Кроме того, возможно, будет ощущаться и нехватка педагогов дошкольного обучения. Отметим, что в планах Министерства просвещения Литвы — строительство 19 новых детсадов в течение пяти лет. Государство за этот период на дошкольное образование собирается выделить 78 млн евро евросоюзных средств.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.